Фотовыставка, посвященная Международному конкурсу имени Чайковского, откроется возле ТАСС

Фотоснимки ТАСС легли в основу экспозиции, которая открылась в воскресенье на Тверском бульваре возле штаб-квартиры агентства. Выставка рассказывает об истории Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Ее организаторами выступили Правительство РФ, Министерство культуры РФ и ФГБУК "Росконцерт" при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры Москвы и информационного агентства России ТАСС.

В экспозицию вошли архивные и современные кадры ТАСС разных лет – всего более трех десятков фотографий. Репортеры запечатлели самые яркие моменты из истории конкурса, который признан национальным достоянием России. Впервые он был организован в 1958 году в Москве и с тех пор проводится раз в четыре года. Конкурс открыл многих легендарных исполнителей и стал одним из главных событий культурной жизни страны и мира.

Посетители выставки увидят лауреатов разных лет во время выступлений, а также гостей и членов жюри. В их числе – победитель первого конкурса Ван Клиберн, член жюри Мария Каллас, лауреаты 1970 года Владимир Крайнев, Елена Образцова и Владимир Спиваков, обладательница Гран-при 1994 года Хибла Герзмава, победитель 1998 года Денис Мацуев и другие известные исполнители. В своих работах фотокорреспондентам ТАСС удалось передать уникальную атмосферу этого грандиозного события, которое вот уже более полувека притягивает внимание всего музыкального мира.

Фотовыставка продлится до 30 июня.

XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. В этом году на участие в нем было подано рекордное количество заявок: он соберет исполнителей из 58 стран. К традиционным направлениям – фортепиано, скрипка, виолончель и сольное пение – впервые в этот раз добавлены категории для деревянных и медных духовых инструментов.