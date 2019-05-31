Российская книжная палата примет участие в книжном фестивале "Красная площадь"

Пятый сезон книжного фестиваля "Красная площадь" пройдет с 1 по 6 июня в Москве. В нем примут участие 400 издательств из 52 регионов России, которые представят не менее 120 тысяч наименований книг.

Гостей и участников фестиваля, который впервые за все время своего существования будет длиться шесть дней, ждут порядка 700 мероприятий: творческие встречи с писателями, лекции, презентации новых книг, спектакли, концерты и другие яркие события.

Традиционно на "Красной площади" будут работать 12 тематических площадок: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), "Отечественная история", "Музейная линия", "Литературная гостиная" и "Главная сцена". Новой площадкой в этом году станет лекторий "Лобное место", где выступят представители научной сферы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля "Красная площадь" и расскажет о самых заметных новостях этого масштабного книжного праздника. Филиал агентства – Российская книжная палата (РКП) – станет его непосредственным участником. На стенде РКП, который откроется на площадке "Нон-фикшн", представители библиотек и издательств смогут получить консультации и приобрести государственные библиографические указатели по всем видам изданий, которые получает и регистрирует РКП, а также другую профессиональную литературу.

Кроме того, директор РКП Елена Ногина примет участие в церемонии награждения лауреатов ежегодного общероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России "Лучшие книги года", которая пройдет 3 июня в рамках книжного фестиваля. В этом году в конкурсе участвовало более 150 организаций, которые представили на суд жюри около 700 изданий. В числе ключевых экспертов этого смотра работали специалисты Российской книжной палаты.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения РФ и Правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" – советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Ознакомиться с программой книжного фестиваля "Красная площадь" можно на сайте мероприятия.