ТАСС и Синьхуа представили на ПМЭФ-2019 виртуального телеведущего

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума информационные агентства Синьхуа и ТАСС представили гостям виртуального телеведущего с искусственным интеллектом, говорящего на русском языке. Проект реализован к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Наша виртуальная коллега обладает теми же навыками, что и реальный сотрудник телекомпании, – говорит на русском языке, его мимика, речь, выражение лица имитируют особенности реального прототипа. Но в отличие от настоящего телеведущего, обладатель искусственного интеллекта не устает и не ошибается. Проект создан по технологии виртуального двойника человека, разработанной китайской компанией Sogou.

Прототипом телеведущего с искусственным интеллектом стала главный специалист Управления международных связей ТАСС Елизавета Зеленская. "Мы начали работу еще в Москве, потому что предстояло записать 8000 звуковых фраз и 6000 видеофраз – я зачитывала новости, опубликованные в ТАСС и других СМИ, – все это для того, чтобы "научить" робота разговаривать, – рассказала Зеленская. – Отдельно мы снимали пятнадцатиминутные видео, где нужно было демонстрировать различные эмоции – улыбаться, рассказывать о чем-то веселом, чтобы показать радость. Также снимали и видео с грустными эмоциями. Съемки длились по 7-8 часов в день".

Виртуальный телеведущий действительно похож на нее, считает Елизавета, хотя разработчики и добавили в образ робота азиатской стилистики. "Я уже видела робота и точно могу сказать, что получилось очень похоже. Только в жизни ношу другой макияж и прическу. И действительно, образ все же выдержан больше в китайском стиле. Удивительно смотреть на себя со стороны", - поделилась впечатлениями Зеленская.

Для Елизаветы это был колоссальный и безумно интересный опыт – фактически наша коллега получила своего клона. "Но я все равно придерживаюсь мнения, что роботам не удастся заменить людей во многих профессиях, в том числе профессии телеведущего", - считает она.

Больше всего восторга робот вызывает у журналистов из Азии. "Наши коллеги из Азии, работающие на форуме, подбегали фотографироваться и спрашивали: "Это вы, это вы?" - добавила Елизавета.