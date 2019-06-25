Юбилейный международный форум "Армия-2019" проходит при поддержке ТАСС

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" открылся сегодня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Мероприятие, которое проходит под эгидой Министерства обороны РФ, продлится до 30 июня.

ТАСС выступает официальным информационным партнером форума и расскажет о его главных событиях на своих новостных лентах и на сайте tass.ru. Кроме того, на форуме открылся стенд агентства – он разместился в павильоне А. Его посетители могут познакомиться с информационно-аналитическими продуктами ТАСС по военной тематике. В их числе издания "Рынки вооружений", "Военно-техническое сотрудничество", "Оборонно-промышленный комплекс России и стран СНГ", а также новостная лента на русском и английском языках "Российские оборонные технологии".

Участников форума ждет насыщенная научно-деловая программа, включающая в себя более 170 мероприятий. В событии принимают участие более 1500 оборонных предприятий, которые покажут свыше 27 тыс. образцов своей продукции. В этом году вдвое увеличена выставочная площадь – до 230 тыс. кв. м. Свои национальные экспозиции представят 10 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

26–27 июня форум будет открыт для специалистов, 28–30 июня – для массового посещения. Гости увидят масштабные динамические показы вооружения, военной и специальной техники. На полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка" пройдут выступления авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты", военно-патриотическое шоу "Вежливые люди". В Кубинке состоятся полеты ретро-авиации, а также будут впервые представлены все образцы авиационной техники, находящиеся на вооружении Армии России, и специальная экспозиция, посвященная базе "Хмеймим" и операциям российских ВКС в Сирии.

Выставочные мероприятия в рамках военно-технического форума "Армия-2019" пройдут и в других регионах России.

Ознакомиться с программой форума можно на сайте "Армия-2019".