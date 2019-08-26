Агентство ТАСС запустило подкасты

Информационное агентство России ТАСС запустило новое направление – подкасты. Серии аудиозаписей будут посвящены самому широкому кругу тем, интересных массовой аудитории, – искусству, истории, литературе, экономике, обществу. Подкасты также помогут пользователям найти ответы на важные вопросы, связанные с управлением финансами, психологией отношений, самореализацией и многим другим.

Подкасты будут доступны в специальном разделе на сайте tass.ru и в соцсетях агентства, а также на различных аудиоплощадках, в том числе специализированных – Anchor.fm, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и др.

"Концепция состоит в том, чтобы наш контент был доступен пользователю везде, где ему может быть удобно его потреблять. У нас уже был опыт работы с аудиопродуктами, мы давно смотрели в сторону подкастов и ждали, пока "ренессанс" будет не только в части готовности аудитории слушать, но и в развитии массовых платформ и сервисов. Этот момент настал. Пока наша линейка представлена всего двумя тематиками, но уже в работе новые подкасты, да и планы обширные", – рассказала заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

Официально проект будет запущен 1 сентября, но часть контента аудитории покажут чуть раньше. Первыми доступными для публики станут выпуски о личных финансах и финансовой грамотности (ведущей стала журналист и бизнес-консультант Надя Грошева) и о классической музыке (они готовятся в сотрудничестве с известным радиоведущим и пианистом Алексеем Сканави и компанией "Мелодия").