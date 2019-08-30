ТАСС примет участие в международном фестивале Rukami

Международный фестиваль идей и технологий Rukami пройдет в Москве с 31 августа по 1 сентября. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события и познакомит его участников со своим проектом "Ньюм", ориентированным на детей и подростков.

Ключевая тема фестиваля в этом году – "Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее". Rukami соберет на своей площадке ведущих российских и зарубежных технологических энтузиастов, изобретателей, художников и экспертов в области инженерного творчества. Гостей ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перфомансы, дискуссии с легендами мира технологий и музыкальный лайн-ап.

На фестивале ТАСС организует брендированную 3D-фотозону с использованием современных технологий съемки с эффектом Bullet Time. На площадке агентства посетители смогут сделать анимированные снимки, получить их на электронную почту и загрузить напрямую в социальные сети.

Каждый гость фотозоны ТАСС получит светоотражающий слэп-браслет с нанесенным QR-кодом, позволяющим мгновенно перейти на Youtube-канал нового информационно-образовательного проекта ТАСС "Ньюм", который агентство реализует совместно с Министерством просвещения РФ. Его задача – с помощью коротких видеороликов (ньюмов), слайд-шоу и анимации легко и доступно рассказывать о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией проекта – социальные сети ВКонтакте и Instagram, видеохостинг Youtube.

Фестиваль идей и технологий Rukami – ключевое событие некоммерческого проекта Rukami, инициированного АО "РВК" и реализуемого Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы.