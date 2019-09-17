Представители ТАСС приняли участие во Всероссийском фестивале "Голос Кавказа"

VIII Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа", посвященный памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова проходит в Черкесске. Его цель – презентация лучших информационных материалов региональных радиостанций, выявление наиболее талантливых журналистов, а также обмен опытом и развитие сотрудничества между региональными СМИ.

В работе фестиваля принимают участие не только журналисты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, но и из других регионов России.

Традиционно на площадке работают специалисты различных подразделений ТАСС. В этом году участниками "Голос Кавказа" стали представитель ТАСС на Северном Кавказе Кантемир Давыдов, руководитель управления продаж информационных продуктов Департамента продаж Наталия Харисова и специалист этого же подразделения Лилия Хасянова.

В рамках круглого стола на тему "Региональные радиостанции в новой медиареальности, принципы взаимодействия" они обсудили с журналистами региональных СМИ различные аспекты взаимодействия, рассказали об информационных продуктах и новостных лентах ТАСС, прежде всего региональных, а также о других возможностях агентства.

"В регионах Северного Кавказа проходит довольно много крупных мероприятий, которые интересны ТАСС с точки зрения информационного партнерства, и одно из них – фестиваль "Голос Кавказа". Это событие высокого уровня. Здесь мы представлены в полном объеме, благодаря чему имеем возможность показывать и успешно продвигать информационные продукты ТАСС в регионах СКФО", – сказал Кантемир Давыдов.

В свою очередь Наталия Харисова поблагодарила Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации за предоставленную возможность участвовать в фестивале "Голос Кавказа". "Благодаря участию в подобных форумах, мы получаем прекрасную возможность презентовать не только информационные продукты агентства, но и продвигать бренд ТАСС в целом", – отметила она.

Также в ходе Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" состоится награждение авторов лучших журналистских работ в трех номинациях: "Ежедневный информационный выпуск", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу". Основные критерии отбора – актуальность и достоверность, неординарный взгляд на событие и разнообразие приемов, жанров и выразительных средств, использованных в программах. Кроме того, в конкурсе оцениваются профессиональные качества ведущих утренних ток-шоу.

Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа", посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова, проводится ежегодно для сохранения и преумножения культурных ценностей, укрепления духовно-нравственных основ многонационального народа России, а также налаживания межнациональных отношений.

Учредитель фестиваля – министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.