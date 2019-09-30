Эксперты ТАСС вновь примут участие в работе "Лаборатории журналистики"

Четвертый сезон "Лаборатории журналистики" – образовательного проекта Центра современного искусства "Винзавод" – стартует в Москве. Подать заявки на участие в нем можно до 1 октября. Проект открыт в рамках направления "Винзавод. Образование" и нацелен на поддержку молодых журналистов, пишущих о современном искусстве, дизайне, архитектуре и моде.

ТАСС присоединился к команде "Лаборатории журналистики" в марте 2019 года – эксперты агентства приняли участие во втором сезоне проекта. Будучи крупнейшим источником эксклюзивных новостей о культурной жизни страны, ТАСС выступает создателем уникальных мультимедийных продуктов и активно делится экспертизой в этой области с коллегами и начинающими журналистами.

На этот раз сотрудники агентства – в их числе заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова – сделают акцент на обучении технологии работы с новостями, а также дадут профессиональную оценку материалам.

"ТАСС – это действительно настоящая школа новостной журналистики, в последние годы мы делаем много для систематизации опыта и его передачи. Ведь выращивать журналистов – это инвестиция и в наше будущее, и в развитие рынка, что тоже важно, – отметила заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова. – Мы надеемся, что в результате такого сотрудничества какое-то количество выпускников "Лаборатории журналистики" действительно "заболеют" профессией и придут в нее".

"Лаборатория журналистики" Центра современного искусства "Винзавод" основана в 2018 году. В составе ее Экспертного совета – известные искусствоведы, журналисты, блогеры и продюсеры.

О подробностях участия в проекте можно узнать на сайте "Лаборатории журналистики".