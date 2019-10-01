Открыт прием заявок на Всероссийскую интернет-премию "Прометей-2019"

Оргкомитет Всероссийской интернет-премии "Прометей-2019" объявил о начале приема заявок на конкурс. Премия вручается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный или образовательный вклад в жизнь людей.

Прием заявок конкурсантов продлится с 1 октября по 15 ноября 2019 года.

Как отметил руководитель оргкомитета конкурса Ражап Мусаев, в этом году церемония награждения лауреатов пройдет в Кавказских Минеральных Водах. "В этом году мы решили поменять место проведения церемонии награждения. После трех лет в Москве вернемся в домашний регион, где 9 лет назад премия и зародилась. Церемония состоится в рамках бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ!", у нас уже есть удачной опыт коллаборации с Форумом СМИ СКФО", - отметил Ражап Мусаев.

Главная задача конкурса - поддержка инициатив, которые делают мир вокруг проще и удобнее. Его организаторами традиционно выступают Центр развития цифровых технологий "Прометей" и информационное агентство России ТАСС, генеральным партнером - международная промоутерская компания АСA.

В этом году премия будет вручаться в номинациях "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение", "Экономика и бизнес". Кроме того, ежегодно оргкомитет учреждает и специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но полезны людям.

Напомним, лауреатами премии "Прометей-2018" стали 13 проектов со всей России. Среди победителей - "Сбербанк", "Триколор", телеканал "360", "Лаборатория Касперского", проект "Корзина доброты", "Российская газета" и другие.