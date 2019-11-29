ТАСС принял участие в Национальном рекламном форуме

Двое сотрудников ТАСС – руководитель управления по вопросам СМИ, рекламы и деятельности в сети Интернет юридического департамента ТАСС Павел Клундук и глава управления спецпроектов департамента продаж Эльдар Соколов – приняли участие в деловой программе IV Национального рекламного форума (НРФ), который прошел в Москве 26-27 ноября. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Павел Клундук выступил в качестве спикера и специального эксперта в сессии "Правовые аспекты рекламной деятельности" и осветил юридические вопросы рекламы госсектора и компаний с государственным участием, а также возможные ограничения при осуществлении рекламной деятельности ведомствами и госкомпаниями.

"На сессии обсуждались новые форматы рекламы в отрасли и их юридическое регулирование. Выступления спикеров ТАСС показали, что агентство является профессиональным участником рынка коммуникаций наряду с крупными игроками – рекламными агентствами", – прокомментировал Клундук.

Эльдар Соколов выступил сомодератором дискуссии "Маркетинговые коммуникации госкомпаний и институтов развития". Участники сессии – представители государственных компаний и институтов развития, коммуникационных агентств и частных компаний, работающих с госсектором – обсудили влияние маркетинговых инструментов на продажи в условиях быстро меняющегося рынка.

"Такая дискуссия – новый опыт как для самого форума, так и в целом для индустрии, поскольку ранее в отраслевых мероприятиях подобная тематика практически отсутствовала. На данный момент у профильного сообщества нет действенных инструментов анализа объемов рекламных бюджетов госсегмента. Но именно он может стать одним из драйверов роста рынка коммуникаций, поэтому следует уделять ему более пристальное внимание. С моей точки зрения, это стало главным выводом для участников сессии. На госсектор приходится половина всей экономики, и учет коммуникационных затрат в этой категории позволит "взлететь" всей медиаотрасли", – отметил глава управления спецпроектов департамента продаж ТАСС.

НРФ-2019 включил в себя более 30 индустриальных сессий, в ходе которых топ-менеджеры телеканалов и рекламных агентств, ведущие рекламодатели страны и эксперты отрасли затронули актуальные вопросы развития медиарынка.