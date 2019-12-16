Фотовыставка ТАСС расскажет о сотрудничестве России и Никарагуа

Фотовыставка ТАСС об истории сотрудничества России и Никарагуа открылась 13 декабря в Медиацентре парка "Зарядье" в рамках мероприятий, организованных Министерством иностранных дел РФ, Посольством Республики Никарагуа в РФ, а также Обществом дружбы и сотрудничества с Республикой Никарагуа. Экспозиция приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

Более 50 снимков из фотоархива ТАСС охватывают почти 40-летний период – с 1980 по 2018 годы – и рассказывают о различных аспектах сотрудничества двух стран. Многие из представленных работ зрители увидят впервые – они были оцифрованы агентством несколько лет назад в рамках масштабного проекта, нацеленного на сохранение и популяризацию исторического наследия России.

Авторы представленных работ – известные фотожурналисты ТАСС, признанные мастера репортажа, лауреаты престижных международных профессиональных конкурсов и премий. В их числе Владимир Мусаэльян, Виктор Будан, Игорь Уткин, Сергей Зуфаров, Эдуард Песов и другие.

Фотожурналисты агентства запечатлели официальные визиты делегации Республики Никарагуа во главе с членом руководства Сандинистского фронта национального освобождения Даниэлем Ортегой в нашу страну в разные годы. В рамках поездок никарагуанские гости посещали заводы, музеи, спортивные и социальные объекты, побывали в Звездном городке.

Часть экспозиции посвящена работе советских врачей, преподавателей, инженеров и других специалистов в Никарагуа. Например, отечественные геодезисты и картографы помогали составлять широкомасштабную карту этой латиноамериканской страны, а строители – возводить плотины.

Ряд фотографий рассказывает о культурном и спортивном сотрудничестве Москвы и Манагуа. Так, один из снимков талантливого фотожурналиста ТАСС Валентина Мастюкова запечатлел проходившую в 1983 году в Доме дружбы в Москве выставку картин о Никарагуа народного художника СССР Ильи Глазунова. А в 1985 году делегация этой страны участвовала в открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве – этому событию посвящен кадр Юрия Лизунова. На фотографии 1987 года запечатлен товарищеский матч по бейсболу между командами СССР и Никарагуа, который состоялся Москве.

Увидеть фотовыставку ТАСС в Медиацентре парка "Зарядье" можно до 22 декабря 2019 года.