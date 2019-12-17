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В ГУМе установили новогоднюю елку ТАСС

Агентство принимает участие в параде "Новогодние елки ГУМа на Красной площади"
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС вновь стал участником парада новогодних елок, который проходит в Главном универсальном магазине страны в 12-й раз. В этом году в сказочном лесу "выросли" 100 двухметровых хвойных красавиц, каждую из которых в уникальном стиле нарядили компании – участники этой акции.

Новогодняя елка ТАСС разместилась на первом этаже вблизи 2-й, центральной линии ГУМа и соседствует с елками узнаваемых мировых брендов. В этом году она оформлена в лаконичном стиле – украшена игрушками с логотипом агентства. Игрушечные домики, оформленные в стилистике ТАСС, символизируют один из главных принципов ведущего информационного агентства страны – быть всегда рядом с читателем, принося новости в каждый дом.

Сфотографироваться с елкой ТАСС в ГУМе можно будет до середины января 2020 года.

 

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