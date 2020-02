Спецпроекты ТАСС получили семь наград международного конкурса SND Best of Digital

Два спецпроекта ТАСС – "Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу" и "Бестиарий. 10 эпических монстров России" – получили серебро престижного международного конкурса SND Best of Digital 2019 ("Лучшее в цифровом дизайне") в номинации Use of Original/Commissioned Illustration. Кроме этого проекты ТАСС были удостоены пяти наград "За выдающиеся достижения" (Award of Excellence) в различных категориях. Здесь жюри снова выделило проект "Полтава, Карл!". Также были отмечены работы "Меркатор. О дивный плоский мир" о преимуществах и ошибках карты фламандского ученого XVI века и "Луна. Первый контакт", созданный к 60-летию со дня запуска советского космического аппарата "Луна-2".

"Самое главное в работе – это команда. У всех этих проектов она блестящая: целеустремленные авторы, фантастические редакторы, не боящиеся экспериментировать дизайнеры, увлеченные делом иллюстраторы. Коллеги продолжают сворачивать горы, и остается только восхищаться их сплоченностью, усердием и отдачей. Уверена, что впереди у нас еще много побед, каждая из которых будет заслужена", - прокомментировала итоги конкурса руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина.

Проект "Полтава, Карл!" представляет собой исторический лонгрид в пяти главах, посвященный 310-летию Полтавской битвы. Проект с помощью карт, таймлайнов и иллюстраций рассказывает о двадцатилетнем периоде Северной войны и, в частности, сражении, которое навсегда изменило положение России и Швеции в геополитическом поле.

Работа "Бестиарий" знакомит читателей с богатым эпосом России – на примере мифических монстров в нем рассказывается о многообразии народного фольклора, сохранившегося на территории нашей страны. В проекте представлены "чудовища" из славянской, кавказской, финно-угорской, тюркской и тунгусо-маньчжурской мифологии.

В конкурсе, который проводится Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND), участвуют лучшие мировые проекты в сфере цифровой журналистики. В течение трех дней судьи со всего мира оценили свыше 1300 работ от более чем 100 организаций из 26 стран. Итоги 2019 года опубликованы на официальном сайте конкурса.

Отметим, ТАСС становится лауреатом SND третий раз подряд. Наше агентство - единственное из российских СМИ, кто получил награды этого конкурса. В этом году призерами конкурса наряду с проектами ТАСС стали работы The New York Times, The Washington Post, Reuters, ESPN и других известных мировых СМИ.