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В "Мегаспорте" открылась фотовыставка "Пляжный футбол в объективе ТАСС"

Экспозиция будет работать до 16 февраля включительно
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

Фотовыставка ТАСС, посвященная пляжному футболу, открылась 12 февраля во дворце спорта "Мегаспорт".

Экспозиция приурочена к проведению седьмого клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве с 12 по 16 февраля. В нем принимают участие команды из России, Бразилии, Португалии, Италии, Испании, ОАЭ, Японии и Китая.

Яркие и эмоциональные фотографии ТАСС охватывают почти 15-летний период проведения турниров в этом виде спорта – с 2005 года по настоящее время. Авторы представленных работ – ведущие фотокорреспонденты ТАСС: Михаил Джапаридзе, Сергей Фадеичев, Валерий Шарифулин, Михаил Метцель, Владимир Гердо. Их работы неоднократно становились призерами национальных и международных конкурсов и экспонировались на тематических фотовыставках.

Увидеть фотовыставку ТАСС в "Мегаспорте" можно до 16 февраля 2020 года.

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