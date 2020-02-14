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К 75-летию Победы ТАСС представил дневник партизанского командира Франциско Гульона

Память легендарного командира интернационального советско-испанского партизанского отряда Франциско Гульона почтили в Ленинградской области

Неизвестные страницы биографии легендарного испанского партизана Франциско Гульона, защищавшего со своим отрядом в 1942-1943 годах город на Неве, представил ТАСС 13 февраля на научно-практической конференции, приуроченной к 100-летию отважного командира. Мероприятие прошло в Толмачевской средней школе Лужского района Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны действовал интернациональный советско-испанский отряд.

Увековечением памяти бойцов этого соединения Санкт-Петербургский РИЦ ТАСС занимается уже почти шесть лет. Результатом масштабных исследований стала книга руководителя отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислава Вязьменского "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гуьона: судьба и память".

На конференции он впервые представил слушателям и передал в дар музею "Истоки" Толмачевской школы недавно обнаруженную в Мадриде, в архиве Компартии Испании полную версию дневника Франциско Гульона – его командир отряда вел с 21 июня 1941 года по 5 мая 1943 года.

"Поисками дневника в РГАСПИ, ЦГАИПД СПб и других российских архивах я занимался все время, но, к сожалению, безрезультатно, – объясняет Станислав Вязьменский. – И тут дневник сам "нашел" меня. Его обнаружил испанский бизнесмен Пабло Фернандес-Миранда во время подготовки книги о своем отце – его в 1937 году вывезли ребенком из объятой гражданской войной Испании в СССР. Во время Великой Отечественной войны 17-летним юношей он ушел добровольцем на фронт, воевал на Карельском фронте, попал в плен и в 1942 году был репатриирован финскими властями в Испанию. Когда Пабло нашел дневник Гульона, он передал его оцифрованную копию в Испанский центр в Москве. А уже оттуда ее переслали мне".

Последнюю запись в своем дневнике Франциск Гульон сделал 5 мая 1943 года, когда находился в госпитале после тяжелого ранения. "Хочу написать только три слова о русском народе. Одна женщина пришла навестить меня. Я ее не знаю. Это соседка. Она узнала, что я почти ничего не ем. Она мне принесла фрукты, которые улучшают аппетит. Почему? Она меня не знает. Она знает лишь то, что я советский офицер, награжденный орденом Ленина. Этого достаточно. Один, совершенно один, в Ленинградской области я чувствую нежность людей, которые меня совершенно не знают, но которым важно, чувствую ли я себя хорошо? Поэтому я не страдаю… Где вы видели такое? Великий русский народ. Начинаю понимать и любить его".

Организаторами научно-практической конференции выступили Санкт-Петербургский РИЦ ТАСС, администрация Толмачевской средней школы и районный Комитет образования. В ней приняли участие учащиеся восьми школ Лужского и Сланцевского районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также представители Испанского центра в Москве и родственники бойцов партизанского отряда, которых разыскали и привезли на места боев питерские тассовцы.

 

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