ТАСС провожает зиму фотовыставкой, посвященной Масленице

Выставка фотографий, посвященных Масленице, открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС в Москве. Она приглашает зрителей совершить праздничное фотопутешествие по России и увидеть, как отмечали праздник за последние пять лет в разных регионах страны.

В экспозицию вошли 20 снимков, запечатлевших самые яркие моменты праздничных гуляний. Приготовление традиционных блинов, игры и забавы, выступление уличных артистов и конечно же, сжигание чучела Масленицы – кадры, сделанные фотокорреспондентам ТАСС, передают удивительный колорит этого древнего праздника. География выставки охватывает пространство от Калининграда до Владивостока и не ограничивается Россией – посетители, например, также смогут увидеть масленичные гуляния в музее народной архитектуры и быта в деревне Отрадное в Белоруссии.

Часть снимков, вошедших в экспозицию, в дни праздника можно будет увидеть не только возле ТАСС. Агентство принимает участие в масштабном гастрономическом фестивале "Московская Масленица", который пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта. Все это время на экранах, расположенных на катках в Новопушкинском сквере и на площади Революции, будет транслироваться слайд-шоу "Встречайте Масленицу!", для которого было отобрано более полусотни фотографий из архива ТАСС.