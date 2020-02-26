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Алексей Бурнаков поделился опытом работы ТАСС в сфере Big Data

Он рассказал об анализе больших данных на конференции OpenTalks.AI

Старший аналитик данных цифровой лаборатории Алексей Бурнаков выступил на конференции OpenTalks.AI с презентацией "Тематическое моделирование новостей на основе детекции цитирований".

"Я показал технологию и применение подхода тематического моделирования, основанного на данных российских новостей, с выводами о бизнес-ценности для крупного информационного агентства. Наряду с обзором цифровых продуктов, которые мы производим, рассказал о технологическом стеке нашей работы. Последний включает в себя фреймворки и конвейеры в Hadoop, Python, R, Java и JavaScript", – поделился Алексей.

В эпоху цифровых технологий ТАСС использует массивные параллельные вычисления, статистику и машинное обучение для анализа широкого спектра новостных данных, публикуемых в интернете в России. Эксперты агентства осуществляют мониторинг медийного пространства, измеряют эффективность редакций, сравнивают ТАСС с конкурентами и расширяют свое присутствие на рынке.

По словам Алексея, тема его выступления была особенной – он единственный говорил про новости и темы. Деятельность ТАСС в направлении тематического моделирования высоко оценил самый известный эксперт в этой области – Константин Воронцов, который также присутствовал на конференции.

OpenTalks.AI – ведущая независимая открытая конференция по искусственному интеллекту в России. В ней приняли участие ведущие отечественные эксперты, которые представили лучшие разработки и решения в данной сфере и обсудили феномен ИИ со всех сторон: науки, бизнеса, этики, философии и права.

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