ТАСС представил более 60 снимков на выставке в Домжуре

Более 60 снимков с начала ХХ века и до наших дней представил ТАСС на фотовыставке "100 лет/100 фото" в Центральном доме журналиста (ЦДЖ), приуроченной к его столетию, которое отмечается сегодня. Идея экспозиции – рассказать о самых ярких и значимых событиях истории России через объективы фотокамер журналистов двух крупнейших государственных новостных агентств – ТАСС и МИА "Россия сегодня". Каждая фотография – символ эпохи, запечатлевший время и его героев.

Самый ранний снимок ТАСС датирован 1920 годом – периодом Гражданской войны. Фотокорреспондент агентства запечатлел крестьян-отходников – деревенских плотников в онучах и лаптях, приехавших на заработки в Москву. В числе других кадров того времени – выступление Владимира Ленина на III Конгрессе Коммунистического интернационала (1921 год), голодающие Поволжья (1923 год), папиросница из Моссельпрома (1925 год), кинорежиссер Сергей Эйзенштейн (1926 год), беспризорники на первомайской демонстрации (1927 год).

Об индустриализации в СССР и народном энтузиазме рассказывают репортажи фотокорреспондентов ТАСС 1930-х годов со строительных площадок Днепрогэса, Турксиба и московского метро. Здесь же представлены редкие кадры встречи на железнодорожной станции в Смоленске прославленного летчика Валерия Чкалова после совершенного его экипажем перелета Москва – Северный полюс – США (1937 год), а также участников первой советской полярной научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс – 1" во главе с легендарным Иваном Папаниным (1938 год). В составе первой экспедиции были журналисты ТАСС.

Летопись Великой Отечественной невозможно представить без уникальных фронтовых снимков, сделанных военными корреспондентами агентства: они прошли с частями Красной Армии всю войну – с первого и до последнего дня. Посетители выставки в ЦДЖ увидят кадры, известные во всем мире: снимок Евгения Халдея "Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз", сделанный им 22 июня 1941 года, фотографию Макса Альперта "Комбат" (1942 год) и, конечно же, портрет диктора радио Юрия Левитана, ставшего голосом эпохи.

Восстановление разрушенных войной городов, смерть вождя и строительство сталинских высоток в Москве, первые испытательные запуски животных в космос, хрущевская оттепель в СССР, основание Театра на Таганке и "шестидесятники" – эти темы стали лейтмотивом эпохи 1950-1960-х годов.

Символы 1970-1980-х в истории страны – это крупнейшие инфраструктурные проекты: Всесоюзная ударная комсомольская стройка БАМ (1971 год, 1981 год), прокладка газопровода Уренгой – Новопсков с нефтегазовых месторождений Западной Сибири (1982 год). Фотожурналисты ТАСС также готовили репортажи о страшном землетрясении в Армении (1988 год), унесшем жизни десятков тысяч человек. В эти же годы были сделаны одни из самых известных фотографий советских артистов: Михаила Румянцева (клоун Карандаш), отмеченная призом World Press Photo (1976 год), Владимира Высоцкого в роли Гамлета (1971 год) и Майи Плисецкой в "Умирающем лебеде" Сен Санса (1979 год).

Августовский путч в Москве в августе 1991 года и октябрьский мятеж и расстрел Белого дома в 1993 году, возвращение в 1994 году на родину Александра Солженицына, визит в США первого президента РФ Бориса Ельцина (1995 год), вторая чеченская кампания (1999 год) – эти снимки напоминают о фактах последнего десятилетия ХХ века.

Фотожурналисты ТАСС расскажут и о знаковых событиях новейшего времени. В их числе начало эры космического туризма и снимок первого туриста-астронавта Денниса Тито (2001 год), теракт на Дубровке (2002 год), первый рейс высокоскоростного поезда "Сапсан" (2009 год), открытие после реконструкции исторической сцены Большого театра (2011 год), XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи (2014 год), акция "Бессмертный полк" (2015 год), старт первой ракеты с космодрома Восточный (2016 год) и другие.

Авторы представленных работ – известные фотожурналисты ТАСС, создавшие настоящую фотолетопись страны. Среди них работы Александра Родченко, Евгения Халдея, Макса Альперта, Якова Халипа, Наума Грановского, Леонида Великжанина, Валентина Мастюкова, Льва Портера, Владимира Мусаэльяна, Юрия Белинского, Сергея Метелицы, Валерия Христофорова, Валерия Шарифулина, Станислава Красильникова, Юрия Смитюка и других мастеров репортажной съемки.

Фотовыставка будет открыта до 31 марта. Вход свободный.