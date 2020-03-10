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ТАСС стал лауреатом Всероссийской датавиз-премии

Работа агентства "Меркатор: о дивный плоский мир" была признана лучшим спецпроектом, основанным на визуализации данных
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© ТАСС

Специальный проект ТАСС "Меркатор: о дивный плоский мир" вошел в число победителей Всероссийской датавиз-премии 2020. Конкурс, который проводится в нашей стране впервые, призван определить лучшие работы года в области инфографики и визуализации данных.

Жюри премии, в которое входят ведущие российские специалисты отрасли, присудило проекту ТАСС победу в номинации "Лучший спецпроект, основанный на визуализации данных". Работа в интерактивной форме рассказывает о том, как карта фламандского ученого Герарда Меркатора 1569 года изменила представление о географии и навигации, и почему созданная им проекция по-прежнему актуальна.

"Историю представлений человека об окружающем мире лучше всего видно через историю изображения этого мира на плоскости, – сказал, комментируя награду, арт-директор и один из авторов проекта Антон Мизинов. – Карта Меркатора – одна из вех развития картографии. Заложенные в ее работу принципы до сих пор актуальны. Для нас было важно осветить эту тему как с просветительской точки зрения (устройство карты), так и с точки зрения истории изображения России на карте мира".

По словам руководителя группы специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристины Недковой, в этом проекте его создатели хотели наглядно показать, почему карты врут, и, одновременно, почему они не могут не врать (проекция зависит от цели, а цели могли быть разными). "Кажется, у нас получилось. Здорово, что в "Меркаторе" нам удалось соединить сложные географические понятия и эстетику старых мореплавательских карт. И интерактив, конечно же. Искать идола Zolotaya Baba на средневековой карте России – до сих пор одно из моих любимых развлечений", – отметила Недкова.

Ранее "Меркатор" уже был отмечен профессиональным сообществом: в 2019 году он взял "серебро" международной премии Kantar Information Is Beautiful Awards, а в этом году получил специальную награду "За выдающиеся достижения" на конкурсе SND Best of Digital 2019.

"Рад, что мы взялись за эту тему. Она непростая, но очень интересная, – отметил руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков. – Настоятельно рекомендую всем, кто интересуется классными историями из области науки".

В шорт-лист Всероссийской датавиз-премии вошли также другие спецпроекты ТАСС: "Котификация рунета. Как менялся российский интернет с 90-х до наших дней" и "Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу".

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