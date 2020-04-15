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ТАСС и Музей космонавтики запускают цикл коротких анимационных роликов для детей

В течение ближайших полутора месяцев ролики будут появляться каждый понедельник в 15:00 в сообществах музея в Facebook и "ВКонтакте"
Описание
© ТАСС

Агентство ТАСС и его информационно-образовательный проект "Ньюм" совместно с Музеем космонавтики открыли совместный познавательный проект для детей, посвященный космической тематике.

Каждый понедельник в 15:00 в течение ближайших полутора месяцев в сообществах музея в Facebook и "ВКонтакте" будут появляться короткие анимационные ролики – "космические ньюмы".

Первой историей, которая уже сейчас доступна пользователям интернета, стала работа "Космос и мы: Меркурий", которая знакомит детей с наиболее интересными и важными фактами о самой маленькой планете Солнечной системы. Над ее созданием трудилась большая команда тассовцев: сценаристы, художники-мультипликаторы, дизайнеры и детские психологи.

Пользователи по достоинству оценили эту работу, о чем свидетельствует один из комментариев: "Ох, спасибо, спасибо!!! Так сложно найти что-то толковое, понятное дошкольникам, без мистики, страшилок, с качественным видеорядом и не на два часа тягомотины" (в цитате исправлены опечатки и пунктуация – прим. ред.). 

В сообществах "Ньюм" можно будет познакомиться с проектом Музея космонавтики "Просто космос", в котором собраны 150 необычных заданий о космосе для детей 1-5 классов по русскому языку и математике, а также специальное видеопутешествие по музею.

Как рассказала руководитель проекта "Ньюм" Ольга Хабарова, в конце мая "Ньюм" и Музей космонавтики планируют провести конкурс среди подписчиков. Его цель – проверить не только знания школьников о космосе, но и то, насколько внимательно ребята смотрели "космические ньюмы". Самые любознательные станут обладателями фирменных подарков от "Ньюма" и Музея космонавтики.

Планируется, что такое сотрудничество будет продолжено. После завершения режима самоизоляции "космические ньюмы" можно будет увидеть в кинотеатре музея.

Сегодня у проекта "Ньюм" около 120 тыс. подписчиков в соцсетях. Ежемесячно его редакция выпускает порядка 80 новостных и 30 тематических видеороликов, продолжая экспериментировать с форматами. Одна из последних громких работ – "карантинки", комиксы с советами по защите от коронавируса, – стала в буквальном смысле вирусной, набрав более 1 млн просмотров.

В ближайших планах редакции – продолжение традиционных рубрик проекта: "К слову", посвященной истории языка, идиомах русского и английского языков в формате спид-арт; "Не понял" (просто о сложных понятиях, таких, как метафора, мотивация, акция, аллегория); "За ЗОЖ" (упражнения и секреты здорового питания).

Напомним, информационно-образовательный проект "Ньюм" был открыт агентством ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. 

Ключевой формат подачи контента в проекте – короткий анимационный ролик или видеоновость. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией – социальные сети "ВКонтакте" и Instagram, видеохостинг YouTube. Проект ориентирован на детскую и подростковую аудиторию в возрасте от 8 до 16 лет.

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