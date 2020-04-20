{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совместный проект ТАСС и Радио "КП" стал доступен в приложениях Apple, Google и "Яндекс"

Сообщения фронтовых корреспондентов ТАСС звучат в эфире федеральной радиостанции впервые с момента исторических событий
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Совместный проект ТАСС и Радио "Комсомольская правда" – "Срочные сообщения ТАСС", приуроченный к 75-летию Победы, теперь можно услышать не только в эфире федеральной радиостанции, но и в каталоге подкастов Apple Podcasts, Google Podcasts, в сервисе "Яндекс. Музыка", а также на сайте и мобильном приложении  kp.ru, radiokp.ru и официальных аккаунтах агентства ТАСС во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook и Twitter.

Сообщения фронтовых корреспондентов ТАСС звучат в эфире впервые с момента исторических событий.

Главная тема "ТАССовок" за 20–26 апреля 1945 года – Берлинская наступательная операция, за ходом которой следил весь мир. "Каждый населенный пункт, лежащий на левобережье Одера, гитлеровцы превратили в крепость долговременной обороны. В подвалах каменных домов, в угловых зданиях они вырезали амбразуры для пулеметов, орудий. Целые кварталы были обведены траншеями полного профиля с толстыми перекрытиями над ними. Особо мощные оборонительные укрепления немцы построили на подступах к Берлину. Все трудоспособное население гитлеровской столицы и городов, лежащих между Берлином и Одером, в течение нескольких месяцев в принудительном порядке возводило эти оборонные укрепления", – передавал 23 апреля в сообщении "Советские войска ворвались в Берлин" из действующей армии специальный корреспондент ТАСС Борис Афанасьев.  

Напомним, с 9 апреля и вплоть до 9 мая в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM) ежедневно в 12:30 звучат отрывки из самых важных сообщений ТАСС, которые передавали военные корреспонденты агентства с фронтов Великой Отечественной в последние дни войны. Все эти годы сообщения ТАСС хранились в государственных архивах и были доступны только специалистам. Теперь их вновь услышит вся страна.

ТАСС и "Комсомольскую правду" связывают многие годы сотрудничества, которое прошло фронтовую закалку во время Великой Отечественной. С частями Красной Армии тассовцы и журналисты "КП" прошли все дороги войны, ведя летопись героических сражений. Многие фронтовые корреспонденты погибли, коллеги гордятся их подвигом, помнят и чтут их имена.

Реклама на ТАСС
ТАСС и Музей космонавтики запускают цикл коротких анимационных роликов для детей
В течение ближайших полутора месяцев ролики будут появляться каждый понедельник в 15:00 в сообществах музея в Facebook и "ВКонтакте"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС