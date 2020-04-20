Совместный проект ТАСС и Радио "КП" стал доступен в приложениях Apple, Google и "Яндекс"

Совместный проект ТАСС и Радио "Комсомольская правда" – "Срочные сообщения ТАСС", приуроченный к 75-летию Победы, теперь можно услышать не только в эфире федеральной радиостанции, но и в каталоге подкастов Apple Podcasts, Google Podcasts, в сервисе "Яндекс. Музыка", а также на сайте и мобильном приложении kp.ru, radiokp.ru и официальных аккаунтах агентства ТАСС во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook и Twitter.

Сообщения фронтовых корреспондентов ТАСС звучат в эфире впервые с момента исторических событий.

Главная тема "ТАССовок" за 20–26 апреля 1945 года – Берлинская наступательная операция, за ходом которой следил весь мир. "Каждый населенный пункт, лежащий на левобережье Одера, гитлеровцы превратили в крепость долговременной обороны. В подвалах каменных домов, в угловых зданиях они вырезали амбразуры для пулеметов, орудий. Целые кварталы были обведены траншеями полного профиля с толстыми перекрытиями над ними. Особо мощные оборонительные укрепления немцы построили на подступах к Берлину. Все трудоспособное население гитлеровской столицы и городов, лежащих между Берлином и Одером, в течение нескольких месяцев в принудительном порядке возводило эти оборонные укрепления", – передавал 23 апреля в сообщении "Советские войска ворвались в Берлин" из действующей армии специальный корреспондент ТАСС Борис Афанасьев.

Напомним, с 9 апреля и вплоть до 9 мая в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM) ежедневно в 12:30 звучат отрывки из самых важных сообщений ТАСС, которые передавали военные корреспонденты агентства с фронтов Великой Отечественной в последние дни войны. Все эти годы сообщения ТАСС хранились в государственных архивах и были доступны только специалистам. Теперь их вновь услышит вся страна.

ТАСС и "Комсомольскую правду" связывают многие годы сотрудничества, которое прошло фронтовую закалку во время Великой Отечественной. С частями Красной Армии тассовцы и журналисты "КП" прошли все дороги войны, ведя летопись героических сражений. Многие фронтовые корреспонденты погибли, коллеги гордятся их подвигом, помнят и чтут их имена.