"Незнакомые люди обнимали друг друга". Что передавали корреспонденты ТАСС в День Победы

Репортажи фронтовых корреспондентов ТАСС из побежденного рейхстага и берлинских улиц, рассказ о капитуляции одного из сильнейших гарнизонов немецкой обороны на Одере - Бреславля, а также сообщения ТАСС с долгожданным словом - "Победа" - прозвучат в эфире "Радио "Комсомольская правда" впервые спустя 75 лет с даты исторических событий.

В сообщении из Берлина 4 мая спецкорр ТАСС П. Никитич передавал: "Пленных все больше и больше. Их ведут тысячными колоннами. Гитлеровские солдаты пугливо выбираются сами из подвалов, из туннелей метро, из развалин домов, поднимая кверху руки, пристраиваются к колоннам, либо, нацепив на палку белый платок или полотенце, подходят к первому встречному советскому офицеру и просят отправить их в плен. Пленные заполняют все магистрали, ведущие из центра германской столицы в армейские тылы".

Через несколько дней другой военкор агентства В. Шилкин информировал о капитуляции одного из мощнейших оплотов немецкой обороны на Одере - крепости и города Бреславль.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года на новостной ленте агентства вышло сообщение с лаконичным заголовком - "Победа" - о первых послевоенных минутах и часах страны-победительницы. "Победа! Это короткое радостное слово ночью облетело города и села нашей Родины, праздничным гимном прозвучало в заводских цехах, квартирах, на полях…". А далее, в течение всего 9 мая журналисты главной новостной службы страны готовили праздничные репортажи из Севастополя и Хабаровска, Тбилиси и Ростова-на-Дону, Ленинграда и Новосибирска, Минска и Сталино (ныне Донецк), а также многих других городов Советского Союза и даже заполярного села Уэлен на Чукотке.

В материале "Москва празднует Победу" корреспондент ТАСС А. Торчинский передавал: "Праздник Победы в Москве начался в ту минуту, когда радио сообщило, что гитлеровская Германия капитулировала безоговорочно и до конца. Незнакомые люди обнимали друг друга. …Трудно сказать, спала ли этой ночью Москва. Настолько стремителен был переход от ночи к утру, к утру Победы. В течение каких-нибудь двух часов столица нарядилась в яркое праздничное убранство. … Апофеоз всенародного праздника наступил в 22 часа, когда по приказу Верховного Главнокомандующего был произведен салют – торжественный залп из 1000 орудий. Миллионы восхищенных взоров устремились к небу, расцвеченному лучами прожекторов. …30 раз гремела тысяча орудий в честь победоносной Красной Армии, в честь праздника Победы. … Когда отзвучали залпы салюта, небо заполнили десятки самолетов, сбрасывавших над городом гирлянды разноцветных ракет. На площадях столицы вспыхивали бенгальские огни, дополнившие феерическое зрелище этой незабываемой майской ночи".

Совместный проект агентства ТАСС и Радио "Комсомольская правда", приуроченный к 75-летию Победы, продлится вплоть до 9 мая. Журналисты радиостанции впервые озвучили и день в день с историческими событиями читают в прямом эфире "ТАССовки" Победной весны. Ежедневно в 12:30 в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM) звучит рубрика "Срочные сообщения ТАСС".

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ТАСС и "Комсомольскую правду" связывают многие годы сотрудничества, которое прошло фронтовую закалку во время Великой Отечественной. С частями Красной Армии тассовцы и журналисты "КП" прошли все дороги войны, ведя летопись героических сражений. Многие фронтовые корреспонденты погибли, коллеги гордятся их подвигом, помнят и чтут их имена.