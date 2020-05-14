Издан каталог "Окон ТАСС" из коллекции Музея истории Санкт-Петербурга

К 75-летию Победы Музей истории Санкт-Петербурга выпустил полный каталог находящихся в коллекции музея плакатов "Окон ТАСС". Они были нарисованы художниками московской редакции-мастерской военно-оборонного плаката в период с 1941 по 1945 годы. Автором-составителем издания "Окна с видом на Победу" стала хранитель фонда современной живописи и графики музея Вера Ловягина.

В красочном буклете формата А3 содержится подробная аннотация на каждый из 493 плакатов, включая точные даты их выхода в свет. При этом 126 "Окон" представлены в каталоге с изображениями, - на протяжении последних 16 лет специалисты вели их сложнейшую реставрацию.

Коллекция плакатов "Окна ТАСС" поступила в Музей истории Санкт-Петербурга в 1972-1973 годах из библиотеки Академии наук в плохой сохранности. Начиная с 2004 года музей занимался восстановлением и консервацией красочного слоя плакатов.

"Первые результаты этой масштабной работы были представлены в год 70-летия Победы в рамках совместного выставочного проекта "Окна с видом на Победу", организованного Санкт-Петербургским региональным информационным центром ТАСС и музеем. Тогда посетители выставки смогли вживую увидеть работу реставраторов. В настоящее время все восстановленные плакаты хранятся на валах в специальных помещениях музея", - рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский.

Наиболее яркие плакаты московской редакции "Окон ТАСС" сейчас представлены на виртуальной выставке на сайте Музея истории Санкт-Петербурга. Над их созданием во время Великой Отечественной войны работали лучшие художники и литераторы страны, в числе которых Кукрыниксы, Павел Соколов-Скаля, Владимир Лебедев, Владимир Милашевский, Самуил Маршак, Демьян Бедный, Василий Лебедев-Кумач и другие.

Об "Окнах ТАСС"

Редакция-мастерская военно-оборонного плаката "Окна ТАСС" начала работать при ТАСС 25 июня 1941 года. Она располагалась в помещениях художественных салонов Союза художников СССР на Кузнецком мосту, 11 и Кузнецком мосту, 20.

Первое "Окно ТАСС" появилось 27 июня 1941 года в витринах магазинов на Кузнецком мосту. За годы войны только московской редакцией было выпущено порядка 1500 наименований плакатов.

"Окна ТАСС" печатались в несколько красок с помощью трафаретов, в основном вручную.

Редакция военно-оборонного плаката просуществовала в ТАСС до 30 декабря 1946 года.