Спецпроект ТАСС стал призером фестиваля Silver Mercury

Спецпроект ТАСС "Как собаки спасают людей" вошел в число победителей XX фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury. Итоги голосования жюри, в состав которого входят представители агентств Российской ассоциации маркетинговых услуг, были озвучены 28 мая во время церемонии награждения, которая прошла в онлайн-формате.

По итогам двух этапов голосования проект ТАСС получил бронзу в категории Best Creative Marketing Campaign, в номинации "Лучшая кампания разработки новых брендов и/или повышения узнаваемости брендов, бренд-платформ". Кроме того, работа агентства вошла в шорт-лист премии в двух номинациях категории Best Strategy.

Проект ТАСС, созданный для компании Purina, рассказывает о поисковых собаках и их вкладе в поиск пропавших людей. Пять тематических разделов знакомят читателей с породами и характерами четвероногих друзей, их тренировкой и рационом питания, которые позволяют поддерживать идеальную форму для работы в экстремальных условиях.

Героями проекта выступили как сами собаки, так и их напарники-люди, представляющие различные службы спасения – от поисково-спасательных центров МЧС до волонтерской организации "Лиза-Алерт". Авторы проекта участвовали в совместных тренировках с собаками-спасателями, работали с кинологами и заводчиками, чтобы максимально точно и достоверно ответить на вопрос, что помогает обычной собаке стать настоящим спасателем.

В этом году фестивалю Silver Mercury, который собирает на своей площадке крупнейших игроков рынка маркетинговых коммуникаций, исполняется 20 лет. Лауреатами его конкурсной программы становятся лучшие рекламные и PR-агентства страны, создающие самые эффективные коммуникационные проекты для клиентов.