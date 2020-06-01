"Ньюм" проведет онлайн-трансляцию из Музея космонавтики в День защиты детей

Команды информационно-образовательного проекта "Ньюм" и Музея космонавтики ко Дню защиты детей подготовили познавательную программу, благодаря которой дети и их родители смогут почерпнуть много новой и полезной информации.

1 июня с 17:00 в сообществах "Ньюм" во "ВКонтакте" и YouTube, а также на странице Музея космонавтики во "ВКонтакте" будет вестись онлайн-трансляция из выставочных залов одного из наиболее популярных музеев Москвы. В ходе эфира сотрудники музея ответят на самые необычные вопросы, которые задавали дети в соцсетях.

Ребят интересуют разнообразные темы – от организации быта на орбитальной станции и отдельных экспонатов музея до "работы" планет Солнечной системы, астероидов и теории возникновения Вселенной. Настоящий ли в музее луноход и почему лук растет на орбитальной станции вниз? Кто задумал, что планеты не сближаются; по какому времени живут космонавты на МКС, почему они худеют, хотя меньше двигаются и находятся в замкнутом пространстве, и что делать, если в скафандре зачешется нос?

После завершения онлайн-трансляции самые любознательные смогут познакомиться с серией тематических "ньюмов", посвященных планетам Солнечной системы и освоению космического пространства: "Меркурий", "Венера", "Земля", "Освоение космоса", "Как стать космонавтом", "Как устроена черная дыра".

Напомним, информационно-образовательный проект "Ньюм" был представлен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. "Ньюмы" – это короткие (от 30 секунд до нескольких минут) анимационные ролики и видеоновости, рассказанные простым и понятным языком. Ежемесячно редакция выпускает порядка 80 новостных и 30 тематических сюжетов, посвященных самым разнообразным темам, которые интересуют детей и подростков. Над проектом работает команда, состоящая из сценаристов, художников-мультипликаторов, дизайнеров и детских психологов.