​Минстрой и портал нацпроектов запустили рубрику скетчей о проектах благоустройства

Рассказ языком живописи о новых проектах благоустройства, реализованных благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", – такую концепцию выбрали портал "Будущее России. Национальные проекты" и Министерство строительства и ЖКХ России для новой совместной рубрики #Исполнено.

Каждую пятницу в официальных аккаунтах в соцсетях появляются авторские этюды в жанре архитектурного скетча с изображением новых парков, скверов и прогулочных зон.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" направлен на качественные изменения, его смысловое наполнение – про то, как развиваются пространства: парки, скверы, дворы, микрорайоны и города. Важно, что вместе со средой меняются и люди, они начинают еще больше гордится своей малой родиной, стремятся активнее участвовать в решении вопросов городского развития. Проект #Исполнено, который придумала и делает команда портала "Будущее России. Национальные проекты" и поддержал Минстрой, поможет нам осмыслить позитивные изменения с точки зрения эстетики. Считаю важным, что для архитектурных этюдов команда портала выбирает проекты в небольших, часто отдаленных городах – и сближает их через искусство", – считает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Одна из ключевых задач ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты" – простым и доступным языком рассказывать о масштабных проектах преобразования страны, показывать, как они меняют нашу повседневную жизнь. Обычно журналисты работают со словом. Но есть моменты, когда самым ярким и понятным способом донесения информации до аудитории становится рисунок. Городская среда – то, что окружает нас каждый день и создает настроение, поэтому любые изменения в ней важно, в первую очередь, видеть. Именно поэтому мы и выбрали такой формат подачи материала", – отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Уже восемь благоустроенных общественных пространств стали участниками новой рубрики. Например, парк "Маяк" на побережье бухты Нагаева в Магадане, проект которого стал победителем конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, или "Пляжная зона" в Тынде Амурской области, которая вошла в реестр лучших практик благоустройства 2019 года.

"При создании скетчей ориентируюсь на себя и свое чутье. Передо мной обычно есть несколько фотографий каждого объекта, и я сама выбираю для рисунка ту, которая нравится больше всего", – говорит художник рубрики и профессиональный архитектор из Петербурга Екатерина Кузнецова.

Автор скетчей отмечает, что сразу откликнулась на предложение портала отрисовывать проекты благоустройства. "Тема комфортной городской среды мне близка, я сама занималась проектами благоустройства, например, набережных, дворов, переходных пространств. Поэтому у меня есть понимание, что именно и с какого ракурса лучше всего выбрать для изображения. Никаких затруднений при создании рисунков даже не возникает", – поделилась Кузнецова. Сейчас художница изучает большой массив фотографий, переданных Минстроем, – почти 300 объектов со всей страны, которые вошли в реестр лучших практик благоустройства 2019 года.

Планируется, что скетчи с изображением новых общественных пространств будут публиковать до конца года на всех социальных площадках портала и Минстроя России. А на официальном сайте "Будущее России. Национальные проекты" можно посмотреть реальную фотогалерею по каждому отрисованному объекту. В планах редакции портала – организовать выставку скетчей в конце 2020 года.