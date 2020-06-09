ТАСС рассказал, какие проблемы в стране поможет решить благотворительность

Спецпроект, рассказывающий о благотворительности в России, вышел на сайте ТАСС. Основываясь на исследовании, проведенном фондом "Друзья", авторы назвали эффективные "зоны роста" в стране – проблемы, которые лучше всего поддаются решению с помощью пожертвований.

Команда проекта провела масштабную работу по обработке и перепроверке всех данных, которые были использованы в материалах фонда. В результате сложный текст академического исследования был представлен в виде неформального и доверительного разговора о благотворительности, сохранившего при этом убедительность фактов и данных.

"Нашей задачей было сделать спецпроект, который сможет совместить в себе вдумчивый подход к данным с важной миссией, – рассказал редактор отдела спецпроектов сайта tass.ru Ильдар Валиуллин. – Ведь текстов на русском языке, которые бы рассуждали о благотворительности с позиций эффективности, очень немного, а больших исследований, которые переводили бы этот разговор на язык статистики и данных, нет вообще".

Проведя анализ благотворительной деятельности в России, авторы привели примеры рационального фандрайзинга (сбора пожертвований) и дали рекомендации, как выбрать фонды, которые находятся в "зоне роста". Рассказывая людям о том, как их помощь может изменить ситуацию в проблемных сферах, команда спецпроекта ТАСС рассчитывает, что он будет способствовать формированию в обществе осознанного отношения к благотворительности.