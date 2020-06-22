Портал "Будущее России" и "Большая перемена" запустили совместный челлендж

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает агентство ТАСС, и Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", который проходит при поддержке Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, объявили о совместном челлендже – он стартовал сегодня во "ВКонтакте".

Акция приурочена ко Дню молодежи – этот праздник отмечается 27 июня. Старшеклассникам – ученикам в возрасте от 14 до 17 лет – нужно записать и опубликовать в сообществе конкурса "Большая перемена" видеоролики с ответами на три вопроса: "Как эта весна повлияла на ваши планы на лето и в целом на будущее?", "За эту весну изменил ли ты свое решение и захотел поступать с другой ВУЗ или колледж?", "За эту весну изменил ли ты планы в выборе будущей профессии? ".

Самые интересные и запоминающиеся видеоролики будут опубликованы 27 июня в пабликах "Будущее России. Национальные проекты" и "Большая перемена", а их авторы получат поощрительный приз от портала "Будущее России. Национальные проекты".

Следите за проектом в социальных сетях: "Большая перемена", "Будущее России. Национальные проекты".