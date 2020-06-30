ТАСС расскажет подросткам, как дружба спасет мир будущего

Свой взгляд на будущее человеческой цивилизации представила команда информационно-образовательного проекта агентства ТАСС "Ньюм". Первая серия комикс-сериала "Вагабунд", рассказывающего о жизни в мире киберпанка, вышла сегодня в аккаунте "Ньюм" во "ВКонтакте".

Проект, созданный в жанре антиутопии, описывает мир будущего, в котором высокие технологии сочетаются с радикальными переменами в социальном устройстве и упадком человеческой культуры. Авторы вдохновлялись образами из Cyberpunk 2077 – одной из самых ожидаемых игр 2020 года, сериалом "Мир Дикого Запада" и аниме "Призрак в доспехах". Рассчитанный на подростков проект показывает ценность дружбы, от которой нередко зависит выживание главного героя.

"Нам хотелось дополнительно подчеркнуть ценность простых человеческих отношений и для этого мы погрузили героев в фантастический мир, где все чувства и эмоции гипертрофированы, – рассказала руководитель редакции "ТАСС Дети" Ольга Хабарова. – Наш герой – молодой человек, который вынужден не просто жить, а выживать в страшном постапокалиптическом мире. В мире, где на каждом шагу героя ждет опасность, где каждый сам за себя, а дружба и друзья являются редким и ценным даром".

Первый эпизод проекта был создан примерно за месяц. В планах команды "Ньюм" – выпуск еще нескольких серий, которые будут выходить ежемесячно.

Информационно-образовательный проект "Ньюм", ориентированный на аудиторию в возрасте от 8 до 16 лет, был представлен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Ключевой формат подачи контента – "ньюмы" – короткие анимационные ролики и видеоновости, длительностью от 30 секунд до нескольких минут. У редакции уже есть опыт создания комикс-сериалов: в их числе "Жиза" и "Таинственное исчезновение Деда Мороза", которые можно посмотреть на YouTube.