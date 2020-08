ТАСС стал призером международного конкурса Malofiej

Интерактивный спецпроект ТАСС "Луна. Первый контакт" завоевал награду международного конкурса Malofiej. Работа агентства заняла третье место в номинации Features категории Digital.

Проект приурочен к 60-летию со дня запуска первого в истории искусственного аппарата, достигшего поверхности Луны, и рассказывает о главных этапах покорения земного спутника. Ключевая часть работы – интерактивный глобус Луны, на котором отображены все искусственные объекты, когда-либо оказавшиеся на ее поверхности.

"Непросто конкурировать с мировыми лидерами по визуализации данных. Однако мы уверенно держим планку. Уже четвертый год подряд проекты ТАСС становятся призерами конкурса Malofiej. Конечно, это огромный стимул продолжать развиваться и пробовать новые форматы. Мы верим, что впереди нас ждет не только бронза", – отметила заместитель руководителя редакции сайта tass.ru Тамара Казарина.

В этом году в число призеров конкурса в разных номинациях вошли Reuters, Bloomberg, The New York Times, The Guardian, Washington Post и другие мировые лидеры на рынке медиа. Среди российских СМИ бронзу также получило МИА "Россия сегодня".

В прошлом году бронзовой наградой конкурса был отмечен проект ТАСС "Италия". История одного падения", рассказывающий об арктической экспедиции 1928 года, а в 2018 и 2017 годах бронзовыми призерами стали работы "Космонавты" и "Обещанного девять лет ждали".

Конкурс визуального дизайна Malofiej, который носит имя одного из пионеров инфографики – аргентинского картографа Алехандро Малофея, проводится с 1993 года. В профессиональном сообществе эта премия считается "Оскаром" в сфере визуальной коммуникации. В жюри конкурса входят мировые специалисты по инфографике и представители ведущих СМИ планеты.