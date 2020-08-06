Портал нацпроектов выбрал победителя спецноминации конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", организованного ПАО "Ростелеком" совместно с компанией NEC, объявили сегодня на церемонии награждения победителей в онлайн-формате. Партнером конкурса выступил портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Вместе в цифровое будущее" в этом году объединил более 1,2 тыс. журналистов из всех регионов страны, которые прислали свыше 2,5 тыс. работ, посвященных инновационным разработкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Жюри оценивало их в четырех основных и трех специальных номинациях. Самыми популярными стали "Интернет-СМИ и информационные агентства" (822 материала) и "ТВ и радио" (475 сюжетов).

В жюри конкурса вошла руководитель направления "Цифровая экономика" редакции проекта ТАСС "Стратегические цели развития" Ирина Ли. Выступая на церемонии награждения, она отметила, что в этом году портал "Будущее России. Национальные проекты" учредил специальную номинацию "Цифровая экономика". В нее принимались работы от журналистов на тему одноименной нацпрограммы. "Цифровизация сейчас становится чуть ли не темой номер один: пандемия коронавируса показала, что без технологий мы бы не могли продолжать нашу привычную жизнь, – отметила Ирина Ли. – Поэтому важно, что журналисты рассказывают о цифровизации все больше и в разных форматах".

Победителем спецноминации "Цифровая экономика" стал Сергей Ермак из журнала "Эксперт-Урал" (Екатеринбург) с публикацией "Новые святые". Кроме того, портал нацпроектов отметил специальными призами работы еще трех участников: Кристины Рудич из Санкт-Петербурга, Ивана Романова из Калуги и Ирины Лопуховой из Барнаула.

"Наша специальная номинация оказалась самой популярной, – сказала, комментируя итоги конкурса, Ирина Ли. – В его истории еще не было такого количества работ, присланных в одну спецноминацию, – свыше 450 материалов. Это говорит о том, что тема цифровой экономики, несмотря на свою, казалось бы, узкоспециализированность, становится все более востребованной в широких кругах. Судя по присланным работам, конкурсантов интересовали темы умного дома, финансовых технологий, целей и задач государства в цифровизации – словом, то, как технологии непосредственно влияют на общество, жизнь конкретного гражданина".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" проводится "Ростелекомом" с 2012 года. Его призеры получат дипломы и подарки, а победители, занявшие первые места в своих номинациях, посетят штаб-квартиру NEC в Японии.