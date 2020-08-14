Проект "Сказки в бомбоубежище" будет представлен в Музее Победы

Спецпроект, посвященный жизни детей в блокадном Ленинграде, вошел в новую экспозицию столичного Музея Победы. С 15 августа его посетители могут познакомиться с работой " Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда" , подготовленной командой портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Проект размещен на интерактивной поверхности в воссозданном пространстве Ленинградской публичной библиотеки, которое входит в масштабную экспозицию "Подвиг народа". "Сказки в бомбоубежище" посвящены будням воспитателей, учителей и детей в период блокады и рассказывают о подвиге педагогов, которые продолжали работать в самое тяжелое для города время, помогая своим подопечным пережить ужасы войны.

Спецпроект впервые демонстрируется в офлайн-экспозиции. Ранее "Сказки в бомбоубежище" можно было увидеть на портале "Будущее России. Национальные проекты", на официальных сайтах Музея Победы и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в пресс-центре Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня.

По словам руководителя редакции портала "Будущее России. Национальные проекты" Виктории Приходько, возможности спецпроекта позволяют трансформировать его для размещения на различных площадках. "Для включения в постоянную экспозицию Музея Победы мы изменили технические параметры проекта так, чтобы посетителям музея было удобно посмотреть его на интерактивной панели. Но содержание осталось неизменным – по-прежнему можно увидеть детские рисунки и подписи к ним, записки воспитателей о ежедневных занятиях в детском саду, даже во время бомбежек, архивные фотоматериалы, – рассказала Приходько. – Надеюсь, наш мультимедийный проект сможет дополнить те уникальные материалы, которые уже есть в экспозиции Музея Победы, – мне кажется, все это вместе не может оставить никого равнодушным!"

"Мы искренне рады сотрудничеству с информационным агентством ТАСС, – отметил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. – Наполнение экспозиции "Подвиг народа" информационными материалами продолжается, и очень важно, что новые интересные факты о жизни страны в годы Великой Отечественной войны будут представлены в экспозиции в современном интерактивном формате, который наиболее востребован нашими юными посетителями".