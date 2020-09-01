Проект ТАСС "Ньюм" поможет освоить скорочтение и освежить знания по школьным дисциплинам

Ко Дню знаний информационно-образовательный проект агентства ТАСС "Ньюм" подготовил серию образовательных видео, которые сделают процесс освоения школьной программы еще интереснее, дополнят классические дисциплины малоизвестными и даже неожиданными фактами и данными.

На платформе #Москвастобой столичного комитета по туризму "Ньюм" представил подборки образовательных видео.

Скорочтение – пять несложных упражнений, которые помогут быстро воспринимать текст на любом носителе. Эта способность пригодится всем, кто много учится, читает и ежедневно работает с большим массивом информации.

Освежить знания по разным дисциплинам, в том числе по русскому языку, географии, истории и архитектуре , призвана серия роликов в рубриках "Снова в школу" и "Моя страна".

Быть всегда в тонусе и не забывать о своем здоровье, несмотря на загруженный график, позволит подборка "Спорт".

В общей сложности на платформе #Москвастобой представлено более 100 тематических роликов, выполненных в формате edutainment (обучение с элементами развлечения).

"Важным дополнением к классическому образованию сейчас являются софтскилс (комплекс неспециализированных, но важных для карьеры надпрофессиональных навыков), поэтому мы стараемся охватить максимальный спектр тем, чтобы ребенок мог самостоятельно нащупать точку своего интереса и продолжить в дальнейшем развиваться в данной области", – считает руководитель проекта "Ньюм" Ольга Хабарова.

А чтобы не заскучать на переменках и после уроков, "Ньюм" подготовил для своих подписчиков подарок – специально к 1 сентября выпустил специальную маску-фильтр для мобильной версии Инстаграм. Пользователям маска "предскажет", что их ждет в новом учебном году – пятерка по химии или похвала за лучшее сочинение. В первый учебный день года своими "масками-предсказаниями" уже поделились несколько тысяч пользователей.

Справочная информация

"Ньюм" – информационно-образовательный проект, который был запущен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ.

Его задача – в максимально простой и доступной форме знакомить детей с важными для них темами и отвечать самые разные вопросы: об образовании, спорте, взрослении, субкультуре и многом другом. Ключевой формат подачи контента – "ньюмы": короткие анимационные ролики и видеоновости, длительностью от 30 секунд до нескольких минут. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией – социальные сети "ВКонтакте" и Instagram, видеохостинг YouTube.

Редакцией "ТАСС Дети" на сегодняшний день создано более 600 тематических роликов, которые набрали свыше 15 млн просмотров. Совокупное число подписчиков в социальных сетях превышает 125 тыс. пользователей.

#Москвастобой — специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили около миллиона раз.