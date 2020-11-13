Анастасия Бойко победила в конкурсе "Открытый взгляд на конкуренцию"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Корреспондент Редакции экономической информации ТАСС Анастасия Бойко заняла первое место в номинации "ФАС в интервью" на VI Всероссийском конкурсе журналистов "Открытый взгляд на конкуренцию". В нем приняли участие представители федеральных и региональных средств массовой информации из более чем 30 регионов России.

"В этом мы году мы приурочили конкурс к 30-летию антимонопольного регулирования в России, добавили новые номинации. На конкурс поступило свыше 100 работ из различных уголков нашей страны", - сообщила начальник Управления общественных связей ФАС России Ирина Кашунина.

На конкурс было выставлено интервью журналиста ТАСС с начальником управления по борьбе с картелями Андреем Тенишевым "Глава управления ФАС: нужна ответственность за фейки, провоцирующие рост цен на продукты". В интервью спикер рассказал о борьбе ФАС с нарушениями на рынке лекарств, медизделий и продуктов питания во время пандемии коронавируса.

"Интервью - один из моих любимых жанров, он позволяет глубоко раскрыть тему, а зачастую и личность спикера, при этом требует довольно много времени на подготовку и последующую работу с текстом. Беседа с начальником управления ФАС получилась содержательной и актуальной, поэтому я решила отправить эту работу на конкурс. Приятно, что ее оценили высоко", - прокомментировала победу Анастасия Бойко.

В состав конкурсной комиссии VI Всероссийского конкурса СМИ "Открытый взгляд на конкуренцию" вошли статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, вице-президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи Александр Миллерман, вице-президент ВЭБ.РФ Александр Мачевский, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов Андрей Рего, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, руководитель службы экономических программ телеканала "Россия 24" Алексей Бобровский, главный редактор службы финансово-экономической информации Международной информационной группы "Интерфакс" Родион Ромов, начальник Управления общественных связей ФАС Ирина Кашунина.

Конкурс был организован ФАС в 2015 году в честь 25-летия антимонопольных органов в России. Главной задачей конкурса является адвокатирование конкуренции, повышение информационной открытости Федеральной антимонопольной службы.

Ознакомиться с результатами конкурса можно на сайте Федеральной антимонопольной службы России.