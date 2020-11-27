Электростанции ЦФО и СЗФО своевременно получают топливо от "Русского Угля"

ТАСС, 27 ноября. Электростанции Центрального и Северо-Западного регионов РФ своевременно получают бурый и каменный энергетический уголь от входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь". Добываемое в Сибири твердое топливо — бурый уголь марки "Б" и каменный уголь марки "Д", в частности, отгружается для нужд Рязанской ГРЭС и Апатитской ТЭЦ.

В рамках сотрудничества "Русского Угля" и структур ООО "Газпром энергохолдинг" более 2,8 млн тонн бурого угля, добываемого на разрезе Переясловский в Красноярском крае, в течение 3 лет будет отгружено Рязанской ГРЭС, а Апатитская ТЭЦ в Мурманской области до 2022 года будет обеспечена сибирским каменным углем марки "Д".

Поставки генерирующим компаниям качественного российского угля позволяют обеспечить энергобезопасность в регионах, а также стабильную работу угледобывающих предприятий в непростое для отрасли время.

При отгрузках угля на нужды большой энергетики особое внимание уделяется качеству продукции. Оно контролируется в несколько этапов. На каждом разрезе "Русского Угля" качество топлива проверяет отдел технического контроля. Далее уголь проходит проверку на станциях погрузки, независимыми лабораториями и непосредственно на электростанциях.

"Мы поставляем нашим партнерам продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам и всегда готовы в кратчайшие сроки обеспечить дополнительные объемы отгрузки сверх нормы при возникновении экстренной необходимости, например, в период сильного перепада температур или других погодных аномалий. Наша совместная работа ведется с социально значимой целью - обеспечения энергобезопасности Центрального и Северо-Западного регионов РФ", - рассказал представитель компании "Русский Уголь".