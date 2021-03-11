В 2020 году "Русский Уголь" на 16% увеличил отгрузки каменного угля

Москва, 11 марта. В 2020 году компания "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) на 16% - до 6,07 млн тонн увеличила отгрузки каменного энергетического угля российским и зарубежным потребителям. В 2019 году объем отгрузок компанией данного вида топлива составил 5,22 млн тонн.

Каменный энергетический уголь марок "Д", "Г" и "ДГ" добывается на разрезах Степой и Кирбинский в Хакасии, а также Саяно-Партизанский в Красноярском крае.

Продукция "Русского Угля" в 2020 году экспортировалась в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Тайвань, Вьетнам, Японию, Южную Корею, Малайзию и государства Европы.

Каменный энергетический уголь в 2020 году также поставлялся на внутренний рынок - в 57 регионов РФ, среди которых - 17 районов Крайнего Севера и территорий, к ним приравненных. "В числе потребителей сибирского каменного угля - 6 федеральных структур, а также 8 электростанций", - сообщили в пресс-службе компании "Русский Уголь".

В 2021 году "Русский Уголь" планирует увеличить производственные мощности предприятий, добывающих каменный уголь в Красноярском крае и Хакасии, а также увеличить объем отгрузок этого вида топлива. Спрос на сибирский каменный уголь остается стабильно высоким как на внутреннем, так и на международном рынке, пояснили в компании.