"Русский Уголь" рассказал о модернизации парка техники разреза Ерковецкий

Москва, 12 апреля. В Амурской области продолжается реализация инвестиционной программы, в рамках которой на предприятия входящей в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" поступает новая горнотранспортная и вспомогательная техника. Благодаря этому повышается эффективность производства, создаются новые рабочие места и улучшаются условия труда.

За последнее время на разрез Ерковецкий поступило шесть бульдозеров отечественного и импортного производства, два погрузчика и три гидравлических экскаватора. Также парк техники предприятия пополнился самосвалами "Урал", тремя вахтовыми автомобилями, автобусом ПАЗ и автомобилями УАЗ.

Обновление горнотранспортной и вспомогательной техники позволило повысить эффективность производственных процессов. В частности, произошло сокращение простая вагонов, улучшилось состояние технологических дорог, повысилась эффективность логистики подвоза к месту работы персонала и ремонта горнотранспортной техники.

Кроме этого осуществляется модернизация системы карьерного водоотлива и осушения массивов горных пород. Для борьбы с обводненностью на разрезе задействованы опережающие водопонижающие скважины. Таких скважин 220. В дополнение ведется постоянный карьерный водоотлив, который обеспечивают 24 насоса.

"В 2021 году в каждой из четырех въездных траншей планируем установить зумпфы с мощными насосами, применяемыми ранее для откачки скапливающихся от паводковых осадков вод. В летний период они перехватят идущую в забои с дневной поверхности воду, что сохранит качественные характеристики отгружаемого потребителям топлива", - пояснил представитель предприятия.