На разрезе Переясловский в Красноярском крае добыли 95-миллионную тонну угля

Москва, 22 июня. 95-миллионная тонна энергетического угля добыта на расположенном в Красноярском крае разрезе Переясловский компании "Русский Уголь" (актив группы "САФМАР" Михаила Гуцериева).

Юбилейную тонну добыл машинист экскаватора ЭКГ 5-А №2 Игорь Григорьевич Нечитайло, а вывез водитель 55-тонного автосамосвала БелАЗ Игорь Петрович Зорин.

Переясловский разрез, наряду с разрезами Абанский и Саяно-Партизанский, входит в структуру АО "Красноярсккрайуголь", актива компании "Русский Уголь" в Красноярском крае. На предприятиях "Русского Угля" в Красноярском крае работают около 1 тыс. человек.

"Сегодня с начала эксплуатации разреза Переясловский добыта 95-миллионная тонна угля. Это постоянная работа: экскаваторы вскрывают уголь, карьерные самосвалы его вывозят, роторные экскаваторы отгружают в вагоны, составы доставляют потребителям. Весь коллектив уже ждет добычу 100-миллионной тонны, которая не за горами. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире, коллектив нашего предприятия стойко и надежно выполняет все поставленные задачи. Я уверен, что для горняков Переясловского разреза невыполнимых задач нет, и горжусь этим коллективом", - отметил генеральный директор АО "Красноярсккрайуголь" Андрей Ваулин.

Разрез Переясловский отрабатывает запасы Переясловского буроугольного месторождения, находящегося на территории Рыбинского, Уярского и Партизанского районов Красноярского края, и является одним из наиболее крупных работодателей для жителей расположенных в этих районах населенных пунктов. Предприятие ведет добычу бурого энергетического угля открытым способом.

"В этом году наблюдается положительная динамика на мировом рынке угля, растет потребление угля - самого доступного в мире энергоносителя. Сейчас Переясловский разрез продолжает наращивать производственные мощности. По итогам I кв. 2021 года добыча угля на разрезе выросла по сравнению с I кв. 2020 года на 26% - с 661 до 831 тыс. тонн. У Переясловского угля высокое качество, и он востребован у самых разных потребителей", - сказал директор разреза Переясловский Евгений Солоненко.

Переясловский уголь идет на нужды генерирующих компаний - ТЭЦ и ГРЭС, крупных предприятий сферы ЖКХ, а также отгружается государственным потребителям, в числе которых - Минобороны и Минэнерго РФ. На разрезе добывают энергетический уголь марок "2Б" и "3Б", отличающийся одним из наиболее высоких среди бурых углей материковой части РФ показателем калорийности (до 4 400 ккал/кг). В запасах Переясловского разреза - около 260 млн тонн угля.

"Русский Уголь" продолжает реализацию инвестиционной программы расширения парка техники Переясловского разреза, состоящего из отечественной и зарубежной горнотранспортной техники. На горных работах задействованы шагающие экскаваторы, электрические карьерные экскаваторы и гидравлические экскаваторы. Погрузка угля в ж/д вагоны ведется высокопроизводительными роторными экскаваторами ЭР-1250.