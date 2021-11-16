При поддержке "Амурского угля" в Райчихинске определили лучшего токаря

ТАСС, 16 ноября. 22 октября на базе Райчихинского индустриального техникума (РИТ) прошел конкурс профессионального мастерства среди обучающихся техникума и работников АО "Амурский уголь" в номинации "Токарь". Конкурс на звание лучшего токаря, организованный администрацией Райчихинского индустриального техникума совместно с социальным партнером - акционерным обществом "Амурский уголь", был проведен с целью повышения престижности профессии "Токарь", определения качества профессиональной подготовки студентов к самостоятельной трудовой жизни, а также с целью профориентации студентов техникума и их последующего трудоустройства на предприятии АО "Амурский уголь".

Торжественную часть мероприятия открыл директор Райчихинского индустриального техникума Ю.А. Кузьмичев. С напутственным словом к участникам конкурса обратились заместитель генерального директора АО "Амурский уголь" по энергомеханическому хозяйству Рымзин Владимир Леонидович, заместитель генерального директора АО "Амурский уголь по персоналу и социальным вопросам Матлаускас Евгений Витаутасович, председатель Амурской территориальной организации "Росуглепроф" Онскуль Андрей Николаевич. Выступающие отметили значимость данного конкурса для обучающихся техникума. Такие мероприятия дают возможность студентам продемонстрировать свои профессиональные знания, навыки и умения, а самое главное встреча с потенциальными работодателями способствует дальнейшему трудоустройству конкурсантов из числа студентов РИТ на предприятие АО "Амурский уголь".

Конкурс равных возможностей собрал сильнейших представителей техникума и завода. Среди них были три студента РИТ и три работника Ремонтно-механического завода АО "Амурский уголь". Перед началом работ все получили техническое задание на изготовление детали. В ходе конкурсных испытаний участники не только прошли теоретические испытания, но и продемонстрировали свои самые лучшие профессиональные качества. Сосредоточенность и внимание, точность в обработке металла и собранность стали отличительной чертой работы каждого участника соревнования.

Сложная задача была у членов жюри: начальника производственной службы Ремонтно-механического завода Волкова С.В. и мастера производственного обучения РИТ Опенышева А.И. Именно они определяли качество выполненных работ.

По результатам конкурса места распределились следующим образом:

1 место - Альберти Дмитрий, студент РИТ

2 место - Бескоровайный Илья, студент РИТ

3 место - Холдин Никита, работник АО "Амурский уголь". Никита Владимирович также является выпускником РИТ.