BAIKALSEA Company приняла участие в развитии цифровых технологий Сибири

В ЦРПТ отметили значительные результаты работы Центра компетенций по маркировке, созданного на базе BAIKALSEA Company

ТАСС, 31 мая. За два года с момента подписания соглашения о создании центра компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе на базе производственного комплекса BAIKALSEA Company, у многих компаний появилась возможность получить ценный практический опыт, углубив свои знания в области маркировки и подготовиться к новым требованиям индустрии, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

"Цифровая маркировка играет важную роль в поддержании прозрачности и справедливости на рынке, способствует борьбе с нелегальным оборотом и фальсификацией товаров, помогает усилить контроль над налоговыми поступлениями. Мы отмечаем значительные результаты работы Центра компетенций по маркировке, созданного на базе BAIKALSEA Company, и намерены продолжать совместную работу", - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина, которую цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Также она подчеркнула, что "компания активно развивается, вкладывая значительные ресурсы в развитие брендов, модернизацию производства, внедрение цифровых технологий, включая систему маркировки. А также в реализацию экологических проектов по сохранению Байкала".

Генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин, слова которого также приводятся в сообщении, так комментирует усилия компании в области маркировки: "… для нас, прежде всего, важна забота о потребителях. А маркировка - это действенный инструмент, который обеспечивает прозрачность и гарантирует качество и подлинность продукции. BAIKALSEA Company активно делится опытом с другими производителям. В настоящее время мы также готовы принять участие в эксперименте по маркировке напитков. В данной отрасли защита потребителя имеет особую значимость, поскольку соки и газированные напитки традиционно пользуются популярностью у детей".

По мнению представителей BAIKALSEA Company, значимую ценность внедрение системы маркировки имеет для налогового администрирования и усиления борьбы с нелегальным оборотом товаров. "… с 2020 по 2022 год BAIKALSEA Company было уплачено более 680 млн рублей налогов всех уровней, в том числе за 2022 год - более 340 млн рублей. Политика нашей компании - открытость, поэтому мы всегда готовы подтвердить уровень социальной ответственности и эффективности бизнеса", - подчеркнул Руслан Коковин.