24 июля, 09:04
Новости компаний

ЦРПТ и Россельхозбанк совместно помогут фермерам внедрить маркировку на их продукцию

Первый эфир состоится 25 июля, он будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров

ТАСС, 24 июля. ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки "Честный знак") и Россельхозбанк совместно реализуют комплекс инициатив по поддержке фермеров и предприятий агропромышленного комплекса (АПК) при внедрении маркировки на их продукцию с помощью платформы "Свое Фермерство". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что рассказывать о программах поддержки и механизмах внедрения маркировки банк и оператор будут в ходе серии онлайн-конференций и прямых эфиров для различных сегментов агропредпринимателей. Также отмечено, что онлайн-конференции пройдут на базе платформы для предприятий АПК "Свое Фермерство". В рамках запланированных эфиров будут освещены темы маркировки продукции, работы в личном кабинете системы "Честный знак", подбор и покупка оборудования для маркировки продукции, правила маркировки, сложности и другие вопросы. 

Первый эфир состоится  25 июля. Он будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров.

"Мы стремимся быстро реагировать на любые законодательные изменения в АПК и оказывать всесторонние меры поддержки фермерам. [...] Мы осознаем необходимость и ответственность своевременно проинформировать своих пользователей и поставщиков и подготовить их к вступлению в силу новых требований закона так, чтобы этот процесс прошел для них максимально просто и понятно", - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина подчеркнула, что необходимо информировать фермеров, чтобы они все знали о том, как поучаствовать в программах и легко внедрить маркировку. "Им нужно помочь нужно разобраться в регуляторике, выбрать наилучшие способы нанесения маркировки, понять механики работы с системой. [...] Совместная просветительская работа с Россельхозбанком, поможет отрасли максимально быстро и с наименьшим влиянием на производственные процессы подготовиться к новым законодательным требованиям", - добавила Кузьмина.

До конца года на платформе "Свое Фермерство" появится отдельный цифровой ресурс, где будет агрегироваться вся актуальная информация по маркировке фермерской продукции: правилам, срокам, нормам, необходимому программному обеспечению и оборудованию, а также обучающие видеоролики и руководство по использованию, отмечено в сообщении банка.

Ранее ЦРПТ запустил две программы поддержки фермеров при внедрении маркировки.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры. 

© Информационное агентство ТАСС
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