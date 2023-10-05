ЦРПТ расскажет про повышение безопасности продукции РФ и ЕАЭС на форуме "Антиконтрафакт"

Спикеры ЦРПТ примут участие в 10 мероприятиях деловой программы форума

ТАСС, 5 октября. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") примет участие в Международном форуме "Антиконтрафакт" 5-6 октября. Спикеры выступят на сессиях деловой программы, а также расскажут про повышение качества и безопасности продукции РФ и ЕАЭС с помощью маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Форум "Антиконтрафакт" - это одно из стержневых мероприятий в вопросах повышения качества и безопасности продукции на всей территории ЕАЭС. Именно здесь вырабатываются единые подходы, призванные сформировать на всей территории союза единое безопасное пространство. Ключевым механизмом для этого является маркировка, которая сейчас внедряется во всех странах ЕАЭС", - отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, маркировка эффективно снижает нелегальный оборот, помогает государству в управлении и контроле, развивает легальный бизнес и защищает потребителя. "Важно, что на форуме будут обсуждаться подходы к дальнейшей синхронизации развития национальных систем маркировки, взаимного признания кодов, перехода на единые стандарты. Это сделает маркировку еще одним фактором, облегчающим трансграничное взаимодействие между нашими странами", - подчеркнул Юсупов.

В сообщении указано, что спикеры ЦРПТ примут участие в 10 мероприятиях деловой программы форума. На пленарной сессии выступит председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, который расскажет о том, как маркировка помогает бизнесу, государству и потребителям. На других сессиях он сообщит о развитии маркировки на территории ЕАЭС и как повышает качество продукции функционал маркировки.

Другие спикеры компании расскажут про маркировку детских товаров и легкой промышленности, про противодействие нелегальному табаку и контрафакту на маркетплейсах, а также про новые цифровые механизмы в системе маркировки и использование ее данных для потребностей органов власти и бизнеса.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.

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