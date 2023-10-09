9 октября, 09:06
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Архангельский ЦБК выпустил в водные объекты 100 тыс. экземпляров молоди семги и кумжи

Пресс-служба Архангельского ЦБК
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© Пресс-служба Архангельского ЦБК
© Пресс-служба Архангельского ЦБК

АЦБК выпускает мальков в водные объекты рыбохозяйственного значения - реку Солза или реку Онега

ТАСС, 9 октября. В целях компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате забора (изъятия) воды из реки Северная Двина, АО "Архангельский ЦБК" ежегодно, начиная с 2017 года, выполняет обязательство по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. 

АЦБК по согласованию с Северным филиалом ФГБУ "Главрыбвод" выпускает мальков кумжи или семги, выращенных на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе, в водные объекты рыбохозяйственного значения - реку Солза или реку Онега. 

В 2018 - 2019 годах Архангельский ЦБК добровольно, сверх размера компенсационного возмещения ущерба, организовывал выпуск молоди лосося атлантического в реке Солза.

Всего с 2017 года комбинат выпустил в водные объекты 35 167 мальков семги и 48 885 мальков кумжи. 

АО "Архангельский ЦБК" в сотрудничестве с Северным филиалом ФГБУ "Главрыбвод" и Солзенским рыбзаводом 4 октября 2023 года выпустил 12 134 экземпляров молоди атлантического лосося (семги) навеской не менее 12 г в реку Онега. 

При заборе воды из водного объекта снижается количество зоопланктона и фитопланктона, который является кормовой базой водных биологических ресурсов. Считая одним из своих основных приоритетов снижение и устранение последствий негативного воздействия экономической деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания, Архангельский ЦБК считает важным информировать об этой ежегодной акции, что может послужить поводом для других компаний для начала подобных мероприятий. 

© Информационное агентство ТАСС
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