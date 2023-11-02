ГК Трансэнергопром запускает собственное производство газопоршневых установок

Энергоустановки смогут удовлетворить потребности в электрической и тепловой энергии не только объекты промышленности, но и энергодефицитные субъекты России

ТАСС, 2 ноября. Новая структура ГК Трансэнергопром - ТЭП-генерация - запускает собственное производство газопоршневых установок в Чувашии. Генеральный директор ТЭП-генерация Александр Кондратьев, ранее возглавлявший Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, представил на Петербургском международном газовом форуме концепцию развития розничной генерации в стране, ключевым компонентом которой является собственное производство ГК Трансэнергопром. Энергоустановки смогут удовлетворить потребности в электрической и тепловой энергии не только объекты промышленности, но и энергодефицитные субъекты РФ.

Реализуемые уже сейчас проекты по строительству объектов розничной генерации в рамках трехстороннего соглашения между Трансмашхолдингом в лице генерального директора Кирилла Липы, ГК Трансэнергопром в лице генерального директора Елены Климашевской и Главой Чувашской Республикой Олегом Николаевым по снижению дефицита мощности и сдерживанию роста тарифов на тепловую и электрическую энергию дают ГК ТЭП возможность не только строить объекты под ключ, а комплексно подходить к энергоснабжению потребителя - от производства, строительства и обслуживания до энергоснабжения.

"Розничная генерация и увеличение потребления газа - это не только мировой растущий тренд, но и важный фактор укрепления энергетического комплекса нашей страны. Развитие розничной генерации позволит долгосрочно управлять надежностью и стоимостью поставки электроэнергии, оптимизировать капиталовложения и инвестиционные ресурсы. ГК Трансэнергопром, обладая всеми ресурсами комплексного энергообеспечения, займет уверенную долю рынка розничной генерации Российской Федерации", - отметила генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская.

На круглом столе "Российское энергомашиностроение для газовой отрасли. Адаптация рынка в новых условиях" в рамках ПМГФ-2023 Александр Кондратьев отметил, что единая экосистема, сформированная в компании, по производству энергооборудования, установке и продаже электрической и тепловой энергии позволят кратно снизить издержки конечного потребителя на покупку продукта. Это является весомым преимуществом при реализации проектов на территориях с выраженным энергодефицитом, так как за этим следует сдерживание роста тарифов при одновременном повышении надежности энерго- и теплоснабжения.

"Принимая во внимание тот факт, что стоимость электроэнергии для всех категорий потребителей растет, а энергоемкие литейные, машиностроительные, химические производства требуют снижения себестоимости э/э при высокой цене на технологическое присоединение, в ТЭП-генерации создали комплексное предложение, которое способно удовлетворить и интересы бизнеса, и бытового потребителя, и государства", - отметил Александр Кондратьев.