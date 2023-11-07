Компания "Полюс" запустила совместно с ТАСС ознакомительный проект о золотодобыче

В рамках проекта создан тест из 10 вопросов

ТАСС, 7 ноября. Золотодобывающая компания "Полюс" совместно с информационным агентством ТАСС запустила специальный проект в формате теста, который поможет широкой аудитории узнать больше о золотодобыче. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании с ссылкой на директора департамента по связям с общественностью Викторию Васильеву.

"Мы неоднократно сталкивались с проблемой, как выбрать правильный формат, чтобы интересно и небанально рассказать о золотодобыче широкой аудитории. Мне кажется, что нам с командой ТАСС удалось найти ответ - это тест или квиз. После него хочется подробнее погрузиться в изучение такой непростой, но очень увлекательной сферы, как золотодобыча", - сказала Васильева, ее слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, тест включает в себя 10 вопросов, в которых размеры разных объектов из мира золотодобычи сопоставляются с знакомыми всем предметами.

"Например, в тесте спрашивается, сколько Ватиканов поместилось бы внутри самого крупного неосвоенного месторождения в России, с весом какого животного можно сравнить вес самосвала для перевозки руды или сколько главных зданий МГУ можно спрятать в карьере "Восточный", - пояснили в сообщении.

В свою очередь, руководитель управления специальных проектов департамента продаж ТАСС Алексей Бутенко отметил, что агентство и компанию "Полюс" связывает надежное и долгосрочное партнерство, которое основано на совпадении фундаментальных ценностей, едином взгляде на развитие промышленности и производства в России.

"Совместная работа ТАСС с крупным бизнесом на примере "Полюса" - не просто связь заказчика и площадки. Важная задача нашего подразделения в ТАСС - развеивать мифы и стереотипы о предприятиях, продукции, технологиях, показывать их реальную привлекательность, в том числе для профессионального и карьерного роста", - добавил Бутенко, его слова приводятся в сообщении.