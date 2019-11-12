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За 10 месяцев 2019 года "Русский Уголь" на 30% увеличил добычу каменного угля

За январь – октябрь добыто более 5,6 млн т этого вида топлива

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. За январь – октябрь 2019 года на предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" добыто свыше 5,6 млн т каменного энергетического угля. Это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Столь значительный рост обусловлен увеличением объемов добычи этого вида топлива на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае и разрезе Степной в Хакасии, а также вхождением в состав "Русского Угля" разреза Кирбинский в Хакасии, отрабатывающего запасы Бейского каменноугольного месторождения", - пояснили в пресс-службе компании.

На предприятиях "Русского Угля" добывается каменный энергетический уголь марок Д, Г и ДГ. Значительная часть твердого топлива перерабатывается на сортировках и обогащается. За 10 месяцев 2019 года на обогатительной фабрике "Русского Угля" в Хакасии было переработано около 3,5 млн т твердого топлива, добытого на разрезе Степной. Это на 27% превышает показатели аналогичного периода 2018 года.

Каменный уголь отгружается на внутренний рынок и на экспорт. Его используют для нужд промышленных предприятий, сектора большой энергетики и ЖКХ.

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