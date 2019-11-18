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В Амурской области началось возведение храма-часовни Святой Великомученицы Варвары

Завершить строительство православной святыни в селе Варваровка планируется в 2022 году

Благовещенск, 18 ноября. В селе Варваровка Октябрьского района Амурской области при поддержке Благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева началось строительство Храма в честь Святой Великомученицы Варвары.

В настоящее время в селе Варваровка, рядом с которым расположен угольный разрез Ерковецкий – актив федерального угольного холдинга "Русский Уголь", нет ни одного действующего православного храма. Жители села вынуждены ездить в соседний населенный пункт, преодолевая более 50 км пути. В апреле 2018 года на общем сходе жителями Варваровки было принято решение о необходимости возвести в селе храм, посвященный покровительнице села - Святой Великомученице Варваре.

Будущий храм сможет вместить в себя более 100 прихожан. Его площадь составит 114,7 кв. м, высота храма будет достигать 15,0 м. К месту строительства уже протянута линия электропередач, на самой строительной площадке выполнены работы по благоустройству и ограждению территории, вырыт котлован для устройства фундамента.

Помощь Благотворительного фонда "САФМАР" в возведении храма позволила начать строительно-монтажные работы по установке фундамента, включая устройство буронабивных свай, ростверка, цоколя и отмостки. В следующем году работа будет продолжена. Полностью завершить строительство планируется в 2022 году. Православный храм в селе Варваровка станет одним из важнейших духовных центров Амурской области.

При поддержке фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева строятся и реставрируются православные храмы и мечети по всей территории России, оказывается содействие работе воскресных школ, помощь в издании просветительской и духовной литературы. 

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