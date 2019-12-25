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Разрез "Русского Угля" в Красноярском крае на 10% увеличил добычу каменного угля

Объем добычи высококалорийного каменного угля вырос с 1 до 1,1 млн т
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© Пресс-служба Русского угля

Красноярск, 25 декабря. По предварительным итогам 2019 года, расположенный в Красноярском крае разрез Саяно-Партизанский - актив входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" - на 10% увеличил объем добычи каменного энергетического угля по сравнению с результатами 2018 года. Добыча высококалорийного каменного угля выросла с 1 до 1,1 млн т. Разрез досрочно выполнил производственный план 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

В 2018 году разрез Саяно-Партизанский, введенный в эксплуатацию в 1991 году, впервые достиг годового объема добычи в 1 млн т топлива. Обширные запасы месторождения позволяют планомерно наращивать производственные мощности и в дальнейшем, говорят представители компании.

"Красноярский каменный энергетический уголь востребован. В основном мы добываем высший энергетический уголь марок "Г" и "ДГ" высокой калорийности 6 000-6 500 кКал/кг. Сфера его применения - энергетика, цементная, стекольная промышленность и т. д., отчасти металлургия. Наша продукция высоко востребована не только в России, но и за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский уголь имеет значительные конкурентные преимущества благодаря своим качественным характеристикам: высокой калорийности, низкой зольности и низкому содержанию вредных примесей, в первую очередь серы. Учитывая огромные запасы месторождения, более 1,5 млрд т угля, в дальнейшем мы планируем увеличивать производственные мощности", - пояснил генеральный директор ООО "Разрез Саяно-Партизанский" Олег Сычев.

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