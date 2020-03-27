МТС Банк: мы воспринимаем ситуацию как возможность усилить культуру удаленной работы

Москва, 27 марта. МТС Банк не остался в стороне от новой мировой проблемы, связанной со здоровьем людей, и с начала марта 2020 года принимает меры для защиты клиентов, сотрудников и партнеров.

Поддержка людей и бизнеса, обеспечение безопасной и эффективной работы сотрудников являются для нас главными приоритетами. Все направления бизнеса банка непрерывно работают, большинство сотрудников получило необходимые доступы для удаленной работы. Последние две недели показали, что вне стен офиса мы способны работать не менее эффективно, а в сложившейся ситуации даже с большей самоотдачей. Мы рассматриваем этот период как возможность усилить культуру удаленной работы в банке.

При этом офисы, банкоматы и терминалы самообслуживания МТС Банка продолжают работать в штатном режиме.

Физическим лицам

Онлайн-обслуживание

МТС Банк – цифровой банк, поэтому мы рекомендуем пользоваться удаленными каналами обслуживания. В мобильном приложении и интернет-банке можно открыть вклад, погасить кредит, совершить денежный перевод, обменять валюту, оплатить услуги ЖКХ, интернет и ТВ, мобильную связь, товары и услуги, транспорт, штрафы, налоги и иные платежи. На сайте и в мобильном приложении доступен чат с онлайн-консультантом банка, где можно задать интересующие вопросы.

Офисы МТС Банка

Посещайте офисы банка только при крайней необходимости. В качестве превентивных мер мы оснащаем их антисептическими средствами. Банк обеспечивает сотрудников медицинскими масками, а также перчатками для работы с наличными деньгами. Маски и перчатки меняются на новые каждые два-три часа. Проводится усиленная дезинфекция офисных помещений.

Как получить карту, кредит, не посещая банк?

Для получения виртуальной карты не требуется посещение офиса банка. По персональному предложению от МТС Банка абоненты МТС могут открыть в два клика в приложениях «МТС Деньги» и «Мой МТС» виртуальную дебетовую или кредитную карту MTS CASHBACK. Для получения кредитной карты из другой линейки МТС Банка также не обязательно приходить в офис – курьер в маске и с дезинфицирующими средствами привезет вам карту домой. Кредит наличными можно получить на уже открытую карту МТС Банка. Клиенты банка, в том числе абоненты МТС, могут воспользоваться услугой «Моментальный кредит» – мгновенное онлайн-оформление кредита на сумму 15 000 рублей на виртуальную карту МТС Банка без необходимости посещения офиса.

МТС Банк поддержит кредитными каникулами

В настоящее время МТС Банк разрабатывает ряд процедур для предоставления кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам для всех клиентов с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также для тех клиентов, чей уровень дохода сократился более чем на 30%. Подробная информация о порядке предоставления кредитных каникул будет размещена на официальном сайте банка до конца марта 2020 года.

Кэшбэк на доставку еды

Клиенты МТС Банка-держатели дебетовых и кредитных карт с кэшбэком получают повышенный кэшбэк на доставку еды.

Нововведение по вкладам

МТС Банк осуществляет начисление и выплату процентов по вкладам в порядке, установленном текущим законодательством и договорами с клиентами. Только после вступления в законную силу предложенного Президентом России В.В. Путиным в обращении 25 марта 2020 года нового налога на доходы физических лиц, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, налогом будет облагаться именно доход (проценты). Это нововведение будет принято только в 2021 году и начнет действовать в 2022 году.

Юридическим лицам, малому бизнесу и ИП

Все услуги онлайн

Для корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей и компаний из числа малого бизнеса в банке доступна система «Клиент-Банк» с полным набором банковских услуг для бизнеса и оперативным управлением счетами в режиме онлайн, а также мобильное приложение «МТС Банк Бизнес».

ВЭД

В МТС Банке действует специальное предложение на покупку/продажу долларов США и евро за российский рубль на сервисе онлайн-конверсии FX-Online. Комиссия банка составляет 20 копеек к курсу ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа).

В поддержку малого бизнеса

МТС Банк запустил специальное предложение «Карантин без затрат» по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) в поддержку индивидуальных предпринимателей (ИП) и малого бизнеса. Для действующих и новых клиентов с 1 апреля 2020 года отменяется комиссия за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц и ИП по всем программам РКО, а также за перечисления денежных средств на счета физических лиц-участников зарплатного проекта, обслуживаемого в МТС Банке. Для клиентов, подключенных к тарифам «Минимум», «Точный» и «Стабильный», банк установил нулевую комиссию за ежемесячное первое внесение наличных денег на расчетный счет через кассу. Еще одной мерой поддержки предприятий малого бизнеса станет временное предоставление льготных условий по интернет-эквайрингу.

Сотрудникам

Внутренние коммуникации

С 03 марта 2020 года на всех этажах головного офиса МТС Банка установлены современные безозоновые бактерицидные УФ-лампы, при работе которых допускается присутствие людей. Кроме того, банк начал ежедневно информировать сотрудников о мерах по сохранению здоровья через внутрикорпоративный портал и почту. Банк создал канал #StayHome в мессенджере в связи с их переходом на удаленную работу.

Удаленный доступ

С 16 марта 2020 года МТС Банк осуществляет поэтапный переход на удаленный способ работы тех сотрудников, кто технически может выполнять свои функции из дома. В настоящее время более 1200 сотрудников головного офиса обеспечены доступами для удаленной работы. При этом действует максимальный уровень защиты информации и персональных данных клиентов. Режим удаленной работы обеспечивает необходимый уровень и непрерывность операционной деятельности банка.

Сокращение внешних контактов

Банк временно приостановил участие сотрудников во внешнем обучении, конференциях и других массовых мероприятиях. Все запланированные командировки отменены. Рабочие встречи и совещания переведены в онлайн-формат. Центр подбора персонала работает в штатном режиме, собеседования с кандидатами проводятся удаленно в онлайн-режиме. Банк продолжает набор новых сотрудников, запустил систему удаленной адаптации и предоставления им удаленных доступов.

Бесплатная парковка

С 24 марта 2020 года МТС Банк организовал временные бесплатные парковочные места для сотрудников, чье присутствие необходимо в головном офисе. Это способствует сокращению количества поездок работников МТС Банка на общественном транспорте и снижает риски заболевания и распространения инфекции.

МТС Банк – гибкая и клиентоориентированная организация. Мы держим руку на пульсе и оперативно реагируем на изменения, поэтому список мер поддержки будет расширяться. Следите за официальными новостями нашего банка на сайте и в социальных сетях.

Будьте здоровы и берегите своих близких!

Илья Филатов, председатель Правления МТС Банка.