Делобанк предложил предпринимателям покупать валюту по выгодному курсу в своем приложении

ТАСС, 24 ноября. Делобанк (входит в Банковскую группу СКБ-банка реализовал возможность обмена валюты в мобильном банке не только в режиме онлайн, но и в формате отложенной покупки-продажи – по выгодному курсу. Как сообщили во вторник в банке, теперь можно обозначить границы для курса, не выше которого клиент хочет произвести покупку и не ниже которого продать. Если в заданном до месяца периоде курс совпадет с желаемым, то происходит обмен.

"Отложенная покупка-продажа валюты будет полезна в первую очередь тем клиентам, которые планируют все заранее, или будут заняты в сроки предполагаемой сделки. Удобство в том, что нет необходимости регулярно мониторить курс валюты: все происходит автоматически, когда курс достигает заданной планки", – отмечает директор Делобанка Ирина Кузьмина.

В банке добавили, что сервис поможет сэкономить время и произвести выгодную сделку. После осуществления операции обмена, клиенту приходит уведомление об успешном выполнении.

О банке

Делобанк - инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. Делобанк обслуживает более 100 тыс. клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации. Возрастная категория приложения (18+).